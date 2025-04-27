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    台商赴中投資占總對外投資比例 陸委會：2024年僅剩7.5％

    陸委會副主委沈有忠指出，台商赴中投資占總對外投資比例，已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%。（資料照，記者田裕華攝）

    陸委會副主委沈有忠指出，台商赴中投資占總對外投資比例，已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/04/27 21:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台商加速撤離中國！陸委會副主委沈有忠近日在一場座談會指出，台商赴中投資占總對外投資比例，已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%。未來將落實賴總統所宣示「國安統戰威脅17項因應策略」及「和平四大支柱行動方案」，強化台灣民主及經濟韌性。

    亞洲政經與和平交流協會舉辦的「川普執政100天」座談會日前在台北舉行，沈有與多名學者出席與會，以多元角度探討國際局勢及美中台關係的可能影響。

    沈有忠表示，川普總統重返白宮執政以來，國際局勢在短短百日內變化迅速，超出多數國家原先預期，尤其關稅政策影響全球經貿及美中關係走向。

    沈有忠分析，未來美中元首是否重啟溝通，也將成為牽動區域局勢的重要觀察點。他指出，近期多位長期關注美中台關係的專家也示警，美中競爭格局正加劇成形，呼籲美方強化與印太盟友合作，建立兼顧經濟與安全的全方位架構。

    沈有忠強調，面對川普再度執政的美中台新局，台灣必須強化應對策略。政府已持續推動「去風險化」，避免貿易成為中共對台施壓的工具，台商赴中投資占總對外投資比例，已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%。

    沈有忠說，政府也積極對外拓展多元能源與非紅色供應鏈，包括台積電赴美設廠、中油公司參與阿拉斯加天然氣計畫等具體作為。未來仍將落實賴總統所宣示的「國安統戰威脅17項因應策略」及「和平四大支柱行動方案」，強化台灣民主及經濟韌性，妥慎應處國際政經變局。

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