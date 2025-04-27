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    賴清德全力拚經濟 「顧佛祖也要先顧腹肚」

    總統賴清德提出三大使命。（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德提出三大使命。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/27 20:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統賴清德今出席台中一中校慶表示，身為總統有3項使命。他強調要延續國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他追求和平，和平無價，戰爭沒有贏家；也強調台灣人民熱愛和平，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，對和平固然有理想，不能有幻想；而他的第三項使命，就是要保護2300萬人的飯碗，就是拚經濟，「顧佛祖也要先顧腹肚」。

    台中一中今天在烏日臻愛花園飯店舉行校慶活動，總統賴清德、中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、黃健豪等人都出席。

    總統賴清德表示，身為總統，有3項使命，第一個使命是延續國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，所以在國家方向上，秉持前總統蔡英文4個堅持，第1個永遠堅持就是自由民主的憲政體制、第2個堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、第3個堅持主權不容侵犯併吞，第4個堅持是中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

    賴清德表示，他的第二項使命，保護全體國人生命財產安全；他的目標追求和平，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然有理想，不能有幻想，所以他提出和平4大支柱行動方案，第一根支柱是強化國防力量；第二根支柱是發展經濟，經濟不但要好，還要有韌性，不能把雞蛋放在同一個籃子內，立足台灣、布局全球，行銷全世界。

    賴清德表示，第三支柱是跟民主盟國肩並肩，用實力取得和平，讓威權主義不敢輕舉妄動，做出錯誤判斷；第四根支柱是台灣是熱愛和平的民族，台灣是與人為善的社會，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，也透過交流合作，謀求兩岸和平共同發展。

    賴清德指出，他的第三項使命，就是要保護2300萬人的飯碗，「顧佛祖也要先顧腹肚」經濟還是最重要。他率領團隊以拚經濟為優先，在去年520就職演說就提出三方向，第一就是前瞻未來、智慧永續，第二是探索海洋競逐太空，第三個是改善台灣投資環境，讓企業根留台灣，協助企業佈局全球，讓產品行銷全世界，不僅大企業要招募，中小微型企業也要照顧，也要照顧社會上的弱勢。

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