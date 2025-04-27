426人數勝過419又如何？ 陳揮文曝1關鍵砲轟：國民黨早就輸到脫褲！

陳揮文痛罵藍白合。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/04/27 22:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日傾全黨之力動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱現場參加者超過25萬人，不過時常參加遊行活動的網紅「四叉貓」劉宇估算，現場最多大概6萬人左右。雖然藍白凱道集會人數贏過反共網紅「八炯」等人19日號召的「拒絕統戰，守護台灣」遊行，不過親藍媒體人陳揮文看到昨天的活動，開直播時忍不住吐槽國民黨這樣的泱泱大黨需要靠民眾黨來一起動員撐場，實際上已經「輸到脫褲」！

419反共護台遊行與426反綠共遊行接連在凱道登場，藍營為拚人數撐場子，邀請到民眾黨一同動員支持者上凱道。昨天的活動結束後，不少藍白粉貼出419和426集會參加者比對圖，為人數超過419遊行而沾沾自喜。

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不過陳揮文昨天在YT開直播時對此相當不以為然，直言「討論那個人數沒有什麼太大的意義，人數是比419多啊，但多又怎麼樣？沒有用啊！」陳揮文更痛批國民黨主席朱立倫無知，帶著整個藍營走錯誤的路線，「國民黨2024選完到現在1年多了，改革了什麼？什麼都沒改啊！國民黨那些爛貨就想說只要跟民眾黨合作，就可以贏民進黨了，所以什麼都不用改。」

陳揮文還質問國民黨，「下架民進黨是牛鬼蛇神都可以嗎？只要能夠贏賴清德，作奸犯科也可以？貪汙、偽造文書、抄名冊都可以？只要能夠贏民進黨，只要能夠下架賴清德。骯髒贏也是贏？你為了要贏民進黨，你跟柯文哲、黃國昌這種人合作也願意，那你就去合作，反正我是一定不會去投票的！我支持的是我的國家，我為什麼要支持這個爛黨？」

陳揮文怒斥，「國民黨已經不是以前的國民黨，當國民黨選擇跟民眾黨合作的時候，國民黨就可以去撞牆了！你是一個百年的大黨，你是一個建國的政黨，你爛到需要靠民眾黨才能去贏民進黨的時候，國民黨就輸到脫褲了啦！國民黨就非常可悲可笑了！」

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