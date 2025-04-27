衝刺連署！苗栗罷團英才夜市旁宣講罷免陳超明、邱鎮軍

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今天下午也到苗栗聲援，於邱鎮軍從政前一手推動設立的英才夜市旁舉辦宣講與連署。（記者彭健禮攝）

2025/04/27 18:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署，距離達標門檻尚有一段距離，苗栗罷團為衝刺連署除與台北罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作於雙北設連署站，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今（27）日下午也到苗栗聲援，籲請苗栗鄉親站出來。

陳超明、邱鎮軍罷免二階連署，門檻分別第一選區（海線）2萬586人、第二選區2萬3187人，苗栗罷團分別以2萬8000份、3萬2000份連署書為目標，法定連署期限至5月12日。

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苗栗罷團統計，陳超明、邱鎮軍二階罷免連署啟動後，4月初因清明連假助攻、兩區衝破1萬份，但近期出現停滯狀況，目前分別為1萬888份、1萬988份，離目標尚有一段差距。

為衝刺連署，苗栗罷團於22日起與「山除薇害」、「剷除黑芯」合作，在雙北設立聯合罷免收件站，讓設籍苗栗、旅居雙北的公民能更便利參與連署。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今天下午也到苗栗聲援，於邱鎮軍從政前一手推動設立的英才夜市旁舉辦宣講與連署，苗栗警方擔心「擦槍走火」也派警力到場維護秩序，活動於晚間6點結束，過程平和。

苗栗罷團表示，雖「連署告急」，但也認為花蓮可以民意炸裂，相信苗栗也可以，團隊會衝刺到最後一刻，呼籲苗栗鄉親參與連署罷免不適任的立法委員。縣內各定點連署站及快閃站點資訊，可上「苗栗國罷免立委連線」臉書粉絲專頁掌握。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合今天下午也到苗栗聲援，於邱鎮軍從政前一手推動設立的英才夜市旁舉辦宣講與連署。（記者彭健禮攝）

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