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    首頁　>　政治

    支持罷免總統？盧秀燕相信將化解執政危機 賴清德笑而不答

    盧秀燕說他有智慧化解危機，總統賴清德（揮手者）笑而不答。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕說他有智慧化解危機，總統賴清德（揮手者）笑而不答。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/27 18:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨26日在凱道舉辦舉行「戰獨裁反綠共」的活動，國民黨主席朱立倫則喊出「罷免賴清德」。台中市長盧秀燕今天上午受訪時表示，相信總統賴清德會有智慧化解執政危機；而下午賴清德參加一中校慶活動，媒體詢問總統看法，賴清德揮揮手，笑而不答，而站在賴清德後面的盧秀燕則是面帶微笑。

    「相信總統有智慧化解危機」

    盧秀燕今天上午參加宗教活動，有媒體詢問其對朱立倫及支持者喊出「罷免賴清德」的看法，盧秀燕表示，賴清德就任未滿一年，但這段時間國人一直覺得國內一直紛紛擾擾，感覺是重政治、輕民生，昨天活動上有人喊罷免賴清德，她相信總統有智慧化解自己危機。

    由於今天下午是台中一中在烏日臻愛餐廳舉行校慶活動，總統賴清德及市長盧秀燕應邀出席，盧秀燕先到會場，並且站在餐廳停車場等候總統的到來。

    總統賴清德一進大門，媒體詢問總統對於盧秀燕說相信他有智慧化解執政危機，賴清德則是跟媒體揮揮手，笑而未答，站在後面的盧秀燕則是滿臉笑容。

    總統賴清德在半小時離開會場，媒體再詢問跟盧秀燕互動如何?賴清德則是笑笑說「謝謝」。

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