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    藍擬罷免賴清德 張啓楷：拉下綠委讓在野席次達2/3

    民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（資料照）

    民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（資料照）

    2025/04/27 18:53

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨在「反綠共、戰獨裁」集會活動拋出罷免總統賴清德議題。民眾黨立院黨團副總召張啓楷今表示，以目前立法院席次，應再加上「反惡罷」，把一部分民進黨立委席次拉下來，讓在野力量足夠3分之2，罷免案才有可能成功。

    張啓楷表示，依憲法規定，總統就職滿一年就可發起罷免，前總統陳水扁任內4度遭提案罷免；昨天朱立倫說要發起罷免賴總統，但以目前立法院席次，雖然4分之1立委提議是夠的，但要3分之2立委同意，人數顯然不足。

    張啓楷認為，如果真正要推動罷免賴總統成功，應該要加上「反惡罷」，把一部分民進黨立委席次拉下來，讓在野力量足夠3分之2，罷免案才有可能成功。他說，這件事朱立倫才剛提出來，因茲事體大，黨團最近會進一步討論，做最後定案。

    根據「正副總統選罷法」規定，總統、副總統罷免案，經全體立委4分之1提議，全體立委3分之2同意提出，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案成立之後，須經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

    立法院共有113席立委，換言之，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，執政的民進黨51席。若無執政黨支持，罷免總統案無法成立。

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