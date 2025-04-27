柯志恩：勞退新制提撥率逐年增 先從6％改為8到9％

柯志恩希望勞退新制提撥率從6%改為8%、9%的目標開始，逐年增加。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/27 19:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕51勞動節將至，國民黨立委柯志恩服務處今天（27日）下午舉辦「51勞動節-勞工甘苦談座談會」，針對勞退新制提撥率，柯志恩希望從6%改為8%、9%的目標開始，逐年增加，讓勞工退休生活更有保障。

這場勞工座談會邀請新高市產業總工會理事長何政家、高雄市石化產業總工會理事長孫學山、高雄企業工會聯合會理事長許嘉宏、中鋼集團總工會理事長林明賢等工會幹部參加。

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新高市產業總工會理事長何政家就台灣勞工工時、國定假日增加、提高勞退新制強制提繳率等議題發言，他指出，根據去年OECD統計數據，相較日韓勞工每人每年工時逐步下降，台灣勞工卻不減反增，「台灣勞工不是愛加班，而是因為薪資低，所以被迫加班!」

高雄市石化產業總工會理事長孫學山主張，企業工會因性質較其他工會特殊，工會理事長選舉宜改為連選得連任，並修法授權予工會大會自行訂定相關規則辦法。

其他工會理事長則提出勞退新制提高提撥率；行政院4100億特別預算如何針對職業工會受影響部分，希望比較疫情時做法，給予適當補貼救濟；勞檢陪檢應由提出申訴工會陪同等。

柯志恩回應表示，增加國定假日放假天數，國民黨立院黨團已提出法案，預估這個會期一定會送出委員會；針對勞退新制提撥率，她希望從6%改為8%、9%的目標開始，並朝逐年增加的目標方向前進，讓勞工未來的退休生活更有保障。

柯志恩強調，高雄市有百萬勞工，勞工政策絕對是最重要的一環，針對美國對等關稅衝擊影響，行政院目前提出的4100億特別預算方案，雖然支持產業部分從880億，增加到930億，但整體面向產業與勞工的比例還是太少，會要求行政院重新分配，將更多比重放在如就業安定基金，及勞工與產業的紓困補助。

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