罷團「車聚遶境」中永和 阿美、李明哲分進合擊「齊當連署超人」

「山除薇害」志工發言人阿美分享自身經驗，呼籲民眾支持連署，並且嘗試突破同溫層。（記者董冠怡攝）

2025/04/27 18:01

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市發起罷免第八、九選舉區張智倫、林德福的雙和罷團，今天先由「山除薇害」志工發言人阿美、人權工作者李明哲接力宣講，喊話群眾出門連署；阿美以親和力及豐富的直播經驗，從貼近民生的日常生活議題切入；李明哲善用奔走兩岸的政治經歷進攻，隨後罷團人馬轉移陣地展開「車聚遶境」中和、永和地區，可於臉書粉專（https://reurl.cc/knnvbx）查詢車隊動態。罷團預告，目前持續收件，暫定5月12日，將依規完成造冊的連署書送至選委會。

本業是直播主的阿美表示，國民黨、民眾黨立委合計在國會佔多數席次，雖說少數服從多數，但藍白卻很不尊重少數的民進黨，透過程序不正義強行通過對台不利的法案、數度採不記名的舉手表決，而且國民黨團總召傅崑萁帶隊赴中返國後，立院便亂了套，提出國會擴權法案、惡修憲法訴訟法試圖癱瘓憲法法庭、公職人員選舉罷免法提高罷免門檻、財政收支劃分法將大幅中央預算釋出至地方，以及凍刪預算，影響中央落實執行的政策，引爆人民怒火。

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阿美指出，第一線觀察發現，部分人士會對罷團志工說惡意撕裂台灣，吃飽太閒、太容易被刪動才會站出來罷免，但自從她被國民黨公開個資後，連原本投給國民黨的藍營支持者都看不下去，紛紛出門參與連署相挺，讓人備受感動。如果不大聲表達民意，藍委就會覺得選上後可以做滿四年，才一年的時間，國家就被搞成這樣，誰知另外三年國防會被弱化、民生預算會被砍到何等程度？「台灣等得了四年嗎？」呼籲民眾除了在同溫層尋求支持，也可以設法突破同溫層。

她以自身為例，最近乘坐計程車跑行程時，她會刻意用手機播放罷免相關影片，讓司機聽到並觀察對方的反應，進而開啟對話，或是加入里民Line群，在群組內發表不同的意見、闢謠，讓獲取資訊管道較為單一的中老年人，可以聽見不同的聲音，這些人將是非常重要的突破口，「大家一起當連署超人！」

李明哲開場先以一鞠躬致歉，並說前輩努力不夠，才讓年輕人如此辛苦走上街頭，甚至還得面對謾罵羞辱；國民黨的文化相信人只會因利益而結合，罷免綠委出事就推給年輕人、宣稱426凱道遊行人數比419還多，不過，419是公民自主發起、426還要動員遊覽車和外籍移工，此外，罷免連署涉及抄寫名冊被法辦，藍營不思反省、態度宛如「作弊的小孩被抓」般辯解，自家人提案修法加嚴，自己違規卻說司法不公、迫害在野黨，「注定是輸家」。

他細數自身在中國被關押5年（2017年至2022年）、兩岸觀察經驗，怒斥藍營不斷批評賴政府獨裁，實際上總統賴清德就算囂張，也比不上藍白在國會的囂張，表面上通過的預算增加，其中業務預算大刪，干擾府院正常運作，以及封殺可能箝制的力量；大罷免就是要正告藍委，不要以為身處深藍選區，就能高枕無憂，即便未來補選仍是國民黨人士當選，也不敢再囂張下去。

李明哲認為，台灣面臨中國意圖武力侵犯，國民黨卻透過凍刪國防預算等方式阻撓備戰自保，站在加害者一方，質疑民進黨政府挑釁中國，彷彿台灣只有投降一路可走，然而投降只會帶來屈辱，不能用犧牲價值觀、有尊嚴的生活去換取和平，台灣好不容易走出威權統治，如今要人重新為奴絕不可能。

人權工作者李明哲表示，台灣好不容易走出威權統治，如今要人重新為奴絕不可能。（記者董冠怡攝）

雙和罷團發起機車「車聚遶境」中永和。（記者董冠怡攝）

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