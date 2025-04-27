大屠殺倖存者後裔演繹祖母生命歷程 以色列代表：與台深切關聯

以色列「記憶傳承大使計畫」重要推動者奧莉·瑟拉（Orly Sela），以說故事方式，演繹猶太大屠殺倖存者祖母的生命歷程。（高史博提供）

2025/04/27 18:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕以色列駐台經濟文化辦事處今天在高雄市立歷史博物館舉辦《她和我的故事－猶太大屠殺的記憶傳承》專題講座，由大屠殺倖存者後裔奧莉·瑟拉（Orly Sela）講述祖母的生命歷程，吸引許多聽眾到場聽講。

以色列駐台辦事處表示，大屠殺倖存者逐漸凋零，「記憶傳承大使計畫」以倖存者子孫的「第一人稱」敘述為核心，由後代親身述說祖輩經歷，不僅是轉述歷史，更是接下責任、傳遞記憶火炬的深刻承諾。

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透過真實見證與情感連結，思考記憶在當代的意義，強化對人權價值的守護，期待這份記憶的力量，能持續啟發台灣社會，讓我們在理解與共感中遠離冷漠與仇恨，走向更包容與和平的未來。

奧莉·瑟拉是以色列「記憶傳承大使計畫」的重要推動者，其祖母耶胡蒂·畢克斯（Yehudit Biksz）與家人1944年被迫搭乘牲畜列車送往奧斯威辛集中營，從此與至親永別，後被轉往勞改營直至戰爭結束，奧莉與祖母感情親厚，因此決定以第一人稱戲劇概念的方式，演繹祖母的記憶故事。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）致詞表示，凡曾親耳聽過大屠殺倖存者故事者，都難以忘懷那段經歷，如今能夠親自聆聽奧莉以第一人稱講述其祖母的故事，讓人再次深切感受到那段歷史的震撼與教訓。

游瑪雅說，令人欣慰的是，有這麼多台灣朋友與以色列一同參與這場記憶的傳承，感受記憶的力量、語言的溫度，以及堅強的韌性在極端黑暗中仍能綻放的光芒，這些故事值得被記住，也提醒我們「大屠殺的教訓不只是過去的悲劇，它與今天、與此時此地的台灣都有深切關聯」。

游瑪雅說，以色列今年擔任「國際大屠殺紀念聯盟（IHRA）」主席國，她誠摯邀請台灣各界積極響應，攜手面對當代反猶太主義與偏見挑戰。

高史博館長李文環引館內二二八事件常設展為鑒，莫忘銘記歷史帶來的傷痕，這場講座有別於書寫的歷史、文物的收集與展示，以演出方式呈現家族史的記憶，讓人更深刻瞭解歷史教育帶來的意義。

大屠殺倖存者後裔奧莉·瑟拉帶來祖母當年在集中營所編織的背心，與現場聽眾分享。（高史博提供）

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