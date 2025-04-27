罷樑領銜人現身基隆絕沛總部 戴璟安：勇敢站出來連署終會成功

罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安，27日第一次到「基隆絕沛」總部宣講，用行動力挺罷免國民黨立法委員林沛祥。（記者俞肇福攝）

2025/04/27 17:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」今天（27日）舉辦宣講，請來網紅、藝人等到場參與，2024年發起罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安，今天也第一次到「基隆絕沛」總部宣講用行動力挺；戴璟安呼籲基隆鄉親，國民黨在基隆執政多年，紮根基層既深且廣，民主從來不會一步登天，更不會一戰成功，請民眾不要輕言放棄，總有一天罷免會成功。

民團「基隆絕沛」今天（27日）舉辦在仁三路總部舉辦宣講活動，希望透過週六、週日一連兩天的宣講行動，為罷免二階連署法定門檻3○394人衝刺一波。據罷團迄今對外宣布，累計收件數1萬6○○○份。

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戴璟安指稱，林沛祥擔任立委以來可以用「三不一沒有」來總結，「三不」就是不忠、不孝、不義，一沒有就是「袂見笑」（不要臉）；國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，戴璟安別再假扮公民代表，基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。

戴璟安說，林沛祥身為國民黨員，忘了國民黨就是反共出來的，林沛祥卻跑到中國會面，背叛了相信「國民黨」這3個字的人，才會有正藍軍的出現。

戴璟安說，林沛祥在質詢時，指責基隆是沒有文化的地方，而林沛祥的父母在基隆已發展約20年，林沛祥公然反駁父母所做的一切，這種指責只能說是不孝，此外，林沛祥在通勤地點都在宣傳自己，拋棄謝國樑這名好朋友，只顧著宣傳自己，這就是不義。

戴璟安說，至於「沒有」就是所謂的「袂見笑」（不要臉），林沛祥曾在節目提到罷免提議書去年都抄好了，準備要送到中選會，堂堂一名立委在節目上說「白賊話」（謊話），實在令他聽不下去。

黃申棟表示，戴璟安當初打著「看不下去市政」的旗號罷免謝國樑，如今又急著跳下來助講罷免林沛祥，毫不掩飾地出賣當年陪伴上街頭的選民，戴璟安徹底坐實了自己的政治色彩。

黃申棟說，戴璟安從假公民到真側翼，從裝模作樣到全力助攻，這齣戲早就破功，既然急著靠向綠營，就光明正大一點，別再假扮什麼公民代表了。基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」今天（27日）舉辦宣講，2024年發起罷免基隆市長謝國樑領銜人戴璟安（左）、罷免連署基隆立委林沛祥領銜人陳青逸（中）、網紅皓皓（右）三人合影呼口號。（記者俞肇福攝）

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