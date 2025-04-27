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    罷免賴清德是很多人心聲 黃國昌：須三分之二立委同意才是關鍵

    民眾黨主席黃國昌（中）今天在宜蘭受訪時表示，罷免賴清德是很多台灣人此時此刻共同心聲。（記者江志雄攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）今天在宜蘭受訪時表示，罷免賴清德是很多台灣人此時此刻共同心聲。（記者江志雄攝）

    2025/04/27 17:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕針對國民黨主席朱立倫拋出罷免總統賴清德提議，台灣民眾黨主席黃國昌今天（27日）在宜蘭表示，罷免賴清德是很多台灣人此時此刻共同心聲，四分之一立委提議不困難，但要三分之二立委同意才是真正關鍵。

    民眾黨今天下午在宜蘭壯二鎮安廟舉辦「人民要當家」全民問政宣講，黃國昌等人到壯二鎮安廟上香致意，隨即由黨內要角輪番上台宣講，不少支持者到場力挺。

    黃國昌受訪時，媒體詢問民眾黨對罷免賴清德的看法，他回說，賴清德執政快1年，繳出來的成績一片蒼白，為了掩護執政無能，不斷在國內製造對立跟衝突，任何反對民進黨的人都是中共同路人，顯示執政已走入困境，絕大多數台灣人希望他迷途知返，好好反省。

    黃國昌指出，賴清德昨天對外發言，台灣人抗議自己的政府，竟然叫大家跑去北京天安門，真不知道這個總統腦袋裡面在想什麼事情，希望賴清德下台、罷免賴清德，是很多台灣人此時此刻共同心聲，不過，最大問題在於民進黨籍立委，幾乎全是賴清德鐵衛軍，若要罷免的話，依照憲法增修條文規定，四分之一立委提議不困難，重點是要三分之二同意，這才是真正關鍵。

    民眾黨今天到宜蘭壯二鎮安廟舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌（右3）等人到廟裡上香致意。（記者江志雄攝）

    民眾黨今天到宜蘭壯二鎮安廟舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌（右3）等人到廟裡上香致意。（記者江志雄攝）

    民眾黨「人民要當家」全民問政宜蘭場宣講，不少支持者到場力挺。（記者江志雄攝）

    民眾黨「人民要當家」全民問政宜蘭場宣講，不少支持者到場力挺。（記者江志雄攝）

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