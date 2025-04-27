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    新住民到民進黨竹市黨部抗議 林志潔：保護外籍人士不被利用

    對於有新住民今（27）日下午到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，新竹市雙罷免總部發言人林志潔今受訪時強調，不太能理解，因為他們的出發點是保護外籍人士不被利用。 （記者廖雪茹攝）

    對於有新住民今（27）日下午到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，新竹市雙罷免總部發言人林志潔今受訪時強調，不太能理解，因為他們的出發點是保護外籍人士不被利用。 （記者廖雪茹攝）

    2025/04/27 17:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於有新住民今（27）日下午到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，新竹市雙罷免總部發言人林志潔今受訪時強調，她的臉書發文，出發點是保護外籍人士，不管是在台灣定居的新住民或者是就業的外籍移工，都不應該在不知情的情況，被利用上凱道去動員。

    林志潔表示，她不太確定抗議宗旨是什麼？但是她想，抗議的對象應該是國民黨跟鄭正鈐委員，因為我們所有出發點都是要來保護外籍人士，不管是在台灣定居的新住民或者是就業的外籍移工，在法規上都不應該在別人不知情的情況，被利用上凱道去動員，尤其這中間還可能會觸犯移工相關法令，迫使移工遭到裁罰或者雇主遭到裁罰。

    林志潔強調，我們站出來就是為了保護移工不要受到不當的剝削，所以她不太理解，新住民到民進黨新竹市黨部要抗議什麼。因為她的發文，從頭到尾從頭都是尊重，而且是要保護移工不被利用不被霸凌，以及不要在他們不知情情況下觸法。

    有直播主在國民黨426凱道集會現場，發現戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾說的是越南話，遭民進黨質疑違法動員移工，參加活動的新住民認為自己持有中華民國身分證卻被污名化；因此，新住民人權展望協會新竹分會前會長何氏卿今與多名新住民，今天下午到民進黨新竹市黨部遞交抗議書。

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