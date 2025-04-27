彰化罷免連署還差1萬2000份 綠黨部走進市場最後衝刺

民進黨彰化縣黨部帶著黨公職和志工一起走進市場、深入街頭，力拚最後一波連署衝刺。 （圖縣黨部提供）

2025/04/27 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕罷免行動進入最後倒數，彰化縣第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的「缺衣不可」連署，下週日（5月4日）就要截止，眼看連署份數還有一大段距離，民進黨彰化縣黨部加大動員力道，昨天（26日）和今天（27日）連兩天出動，帶著黨公職和志工一起走進市場、深入街頭，力拚最後一波連署衝刺。

根據罷免團體統計，目前累積的連署書大約有1萬5,000份，距離達標的2萬7,000份仍差一大截，為了更穩妥，他們設定目標要衝上3萬5,000份。眼看只剩7天，主辦單位和志工們卯足全力，街頭連署站這兩天湧入不少人，不乏跨區支持者特地趕來簽名，民眾說，現在不站出來，以後就沒機會了！

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彰化縣黨部主委楊富鈞表示，從第二階段連署啟動以來，縣黨部配合中央推動「民主連署站」，陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由民進黨立委親自向鄉親說明立法院藍白合作的亂象，場場都得到不少民眾響應。本週又加碼在二林福林宮辦第三場說明會，希望讓更多人了解國會現況及國家面臨的危機。

為了衝刺連署書，縣黨部這兩天也在北斗市場、二林鎮等地設置機動連署站，志工們一早就出發掃街、發傳單、拜託路過鄉親支持。

「捍衛民主、守護台灣！」楊富鈞強調，縣黨部一定陪著罷團志工們一起拚，不會讓他們孤軍奮戰。距離安全門檻還有段距離，這一周是關鍵中的關鍵，必須全面啟動陸戰、走入鄰里，把握每一張連署書，才能避免日後補件的麻煩。

機動連署站吸引不少民眾現場連署。（圖縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由民進黨立委、鄉鎮市首長等黨工職人員，向鄉親說明立法院藍白合作的亂象。（圖縣黨部提供）

「人民是頭家」政策說明會有明確的主題，立委陳素月呼籲民眾行動守護台灣，用罷免終結國會亂象。（圖縣黨部提供）

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