包圍警局聲援超混亂！凌濤高喊「朱立倫」 群眾竟接「下台」

2025/04/27 19:59

朱立倫昨前往中正一分局說明，傅崐萁（中）和凌濤等人在外面聲援。（記者田裕華攝）

凌濤昨帶領支持者聲援喊口號，因與喊賴清德口號混淆，聽起來變成「朱立倫」、「下台」。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（26日）國民黨和民眾黨號召支持者上凱道集會抗議民進黨政府，朱立倫等人因為日前在北檢外違法集會被警方傳喚到案說明，活動結束後徒步到北市警中正一分局接受約談，支持者「續攤」到警局外聲援。因與喊賴清德口號混淆，意外發生國民黨智庫副執行長凌濤帶領群眾激情高喊「朱立倫」、「下台」的尷尬場面！

國民黨罷免綠委連署涉造假案偵辦中，藍營17日號召群眾到台北地檢署外違法集會抗議，轄管的中正一分局依違反集遊法報請北檢指揮偵辦，並發出傳喚通知書給藍營黨主席朱立倫、藍委謝龍介、發言人楊智伃等3人28日到案說明，但昨天426凱道遊行結束後，3人選擇提前接受約談，中正一分局外頭聚集不少藍營支持者聲援。

包圍警局的藍營支持者當時高喊「國民黨加油」、「賴清德下台」，但口號並沒有統一，各喊各的，相當混亂。凌濤見狀跳出來帶領喊口號，要大家也幫朱立倫加油，沒想到支持者根本沒在聽，發生他喊「朱立倫」，支持者一度誤喊「下台」的尷尬畫面；相關影片在網上瘋傳掀起熱議。事實上，當時有一群人喊加油，另一群人喊下台，但網傳影片喊下台的聲音似乎更大。

網友嘲諷，「不只國會不用心，罷免抄死人名冊不用心，連這簡單喊個口號也能出錯，可見做什麼都不行」、「旁邊的女記者表情說明一切：是在講什麼鬼啦？」、「不意外啊，國民黨的人常常不小心說出真心話」、「後面的警察都想笑了」、「如果是『朱立倫下台』，搞不好他們內心其實也不反對 」、「他們把真實心聲說出來而已啦」。

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