徐欣瑩、林思銘罷免連署倒數！台派人士奔走竹縣市場宣講

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁（中）表示，罷免徐欣瑩2階連署剩下近2週，加緊衝刺。（記者廖雪茹攝）

2025/04/27 16:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全台大罷免，新竹縣罷免國民黨立委徐欣瑩和林思銘進入倒數近2週，「除舊汰欣」團隊全力催票，今（27）日邀請北社、台灣教師聯盟、台灣客社等台派力量，齊聚第一選區，於新埔市場、竹北市場、湖口三元宮展開短講活動，向鄉親倡議罷免的種種理由，誓言以行動守護台灣民主！

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁表示，罷免徐欣瑩2階連署剩下近2週時間，特別邀請台派大老助陣，為新竹縣發聲；今日是個特別的日子，徐欣瑩就在1年前前往中國，跟中國政協王滬寧握手舔共，而國民黨繼同舟計畫之後，傅崐萁馬上帶領一整票藍營立委前往中國示好。余筱菁說，中國一直以來都是台灣的敵國，不斷以武力騷擾台灣，而目前國民黨在國會裡的所作所為，更是讓台灣陷入險境，所以我們站出來罷免徐欣瑩。

請繼續往下閱讀...

台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，身為教育工作者，挺身而出參與罷免是基於一份責任。曾在罷免連署現場曾遇過激反對的人，志工堅定回應：在台灣你可以罵政府不會被抓，因為我們身在民主自由的台灣，要捍衛你說話的權力，今日行使罷免權，就是守護珍貴的民主自由。徐欣瑩的從政轉折大家有目共睹，她曾創立民國黨自稱改革者，後投靠宗教妙天的國會政黨聯盟，再透過國民黨同舟計畫重返政壇，投向傅崐萁親共系統，如此反覆和背棄，讓人不免擔憂再不行動，下一個背叛的就是我們的教育、我們的孩子。

北社副社長陳財能說，徐欣瑩本身學太空測量，她明知中國共產黨用北斗衛星要來控制台灣的上空以及對外的飛彈防護系統，反問徐為何在國會刪凍國防預算；光就這點，他呼籲新埔人要學習義民爺保鄉衛國的精神，要罷免徐欣瑩。而林思銘身為律師，卻忘掉了程序正義法治國及主權在民，完全配合傅崐萁毀憲亂政，所以今天他特地從花蓮來新竹，號召竹縣客家鄉親要「雙殺」—罷免徐欣瑩和林思銘。

陳財能同時也請民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，全力協助「雙殺」，一起鼓勵鄉親勇敢站出來。

台灣客社社長陳彩仁則是強調，為了台灣人的民主自由，為了新竹縣民的幸福生活，他堅持反對共產黨來恐嚇與統治台灣。台灣人民持台灣護照可以自由入出境到任何國家，若遭中國統治，持中國護照將無法再享有同樣的自由；他並提及，台灣健保做得非常好，中國人都想盡辦法要來台灣就醫。為了維護台灣主權，我們一定要全力罷免親共舔共的不適任立委。

新竹縣罷免國民黨立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊邀請台派大老助陣，今深入新埔市場等地宣講全力催票。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法