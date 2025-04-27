為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲挺身罷免舔共立委 「鷹爸」徐柏岳：守護家園沒有仁慈的道理

    「鷹爸」徐柏岳強調，守護家園沒有仁慈的道理。（記者陳奕劭攝）

    「鷹爸」徐柏岳強調，守護家園沒有仁慈的道理。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/27 16:50

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免第二階段連署進入倒數，新北市各地連署書團體衝刺，發起罷免新北市第11選區藍委羅明才的團體「拔羅波」，今天（27日）在中興陸橋下發起公民宣講，邀請「鷹爸」徐柏岳、媒體人邱明玉宣傳罷免羅明才。徐柏岳強調，守護家園沒有仁慈的道理，大罷免不只是要下架舔共立委，更要建立長治久安的民主。

    徐柏岳表示，「政治就是要好人更好」，愛這塊土地、家園、人民者就是好人，現在的舔共立委有愛這塊土地嗎？這次大罷免是民主自由的對抗，一定要贏，而要贏就沒有便宜的事情，要為民主自由堅守到底。

    他指出，有民眾問「勸不過紅通通的人怎麼辦？」他回應，繼續推罷免、繼續勝利，讓他們痛不欲生、無法得逞，他們頂多買一張機票飛回去，守護家園沒有仁慈的道理，別過度在意反對者的感受。

    徐柏岳說，罷免基隆市長謝國樑的團體曾提醒他，「二階過了只要高興一天就好」，因為對方會用各種方式阻攔，透過利誘、威脅、盯哨等方式，讓罷免投票失敗，如果想要贏，絕對不能掉以輕心。

    他提到，如果要贏得自由民主的戰爭，必須體認到這是一場公民運動，他已和民進黨、黑熊學院建議，送件後必須召開公民國事論壇，聽取所有公民對交通、經濟、建設、文化的建議，匯集在地的聲音，由政府做成讓台灣更好的政策，所有要參選的立委必須要遵從決議，選出更好的立委。

    邱明玉表示，新店很多朋友參加連署都要戴口罩，簽完就要快閃，令她難以置信，選舉罷免該是一場嘉年華，應該讓人高高興興，怎麼會感到恐懼？參加罷免連署不應該受到施壓、恐嚇，公民有免於恐懼的自由，這就是該罷免羅明才的理由。

    罷免團體「拔羅波」邀請「鷹爸」徐柏岳（中）、媒體人邱明玉（左）宣傳罷免羅明才。（記者陳奕劭攝）

    罷免團體「拔羅波」邀請「鷹爸」徐柏岳（中）、媒體人邱明玉（左）宣傳罷免羅明才。（記者陳奕劭攝）

    罷免團體「拔羅波」在中興陸橋下發起公民宣講，外頭掛起「罷免羅明才就是教訓共產黨」布條。（記者陳奕劭攝）

    罷免團體「拔羅波」在中興陸橋下發起公民宣講，外頭掛起「罷免羅明才就是教訓共產黨」布條。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播