籲挺身罷免舔共立委 「鷹爸」徐柏岳：守護家園沒有仁慈的道理

「鷹爸」徐柏岳強調，守護家園沒有仁慈的道理。（記者陳奕劭攝）

2025/04/27 16:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免第二階段連署進入倒數，新北市各地連署書團體衝刺，發起罷免新北市第11選區藍委羅明才的團體「拔羅波」，今天（27日）在中興陸橋下發起公民宣講，邀請「鷹爸」徐柏岳、媒體人邱明玉宣傳罷免羅明才。徐柏岳強調，守護家園沒有仁慈的道理，大罷免不只是要下架舔共立委，更要建立長治久安的民主。

徐柏岳表示，「政治就是要好人更好」，愛這塊土地、家園、人民者就是好人，現在的舔共立委有愛這塊土地嗎？這次大罷免是民主自由的對抗，一定要贏，而要贏就沒有便宜的事情，要為民主自由堅守到底。

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他指出，有民眾問「勸不過紅通通的人怎麼辦？」他回應，繼續推罷免、繼續勝利，讓他們痛不欲生、無法得逞，他們頂多買一張機票飛回去，守護家園沒有仁慈的道理，別過度在意反對者的感受。

徐柏岳說，罷免基隆市長謝國樑的團體曾提醒他，「二階過了只要高興一天就好」，因為對方會用各種方式阻攔，透過利誘、威脅、盯哨等方式，讓罷免投票失敗，如果想要贏，絕對不能掉以輕心。

他提到，如果要贏得自由民主的戰爭，必須體認到這是一場公民運動，他已和民進黨、黑熊學院建議，送件後必須召開公民國事論壇，聽取所有公民對交通、經濟、建設、文化的建議，匯集在地的聲音，由政府做成讓台灣更好的政策，所有要參選的立委必須要遵從決議，選出更好的立委。

邱明玉表示，新店很多朋友參加連署都要戴口罩，簽完就要快閃，令她難以置信，選舉罷免該是一場嘉年華，應該讓人高高興興，怎麼會感到恐懼？參加罷免連署不應該受到施壓、恐嚇，公民有免於恐懼的自由，這就是該罷免羅明才的理由。

罷免團體「拔羅波」邀請「鷹爸」徐柏岳（中）、媒體人邱明玉（左）宣傳罷免羅明才。（記者陳奕劭攝）

罷免團體「拔羅波」在中興陸橋下發起公民宣講，外頭掛起「罷免羅明才就是教訓共產黨」布條。（記者陳奕劭攝）

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