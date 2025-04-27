亮身分證抗議民進黨歧視 新住民：自掏腰包上凱道 跟鄭正鈐無關

多名參加426遊行的新住民，在民進黨新竹市黨部前亮身分證抗議遭「歧視」。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/27 15:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有直播主在國民黨426凱道集會現場，發現戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾說的是越南話，遭民進黨質疑違法動員移工，多名參加活動的新住民認為自己持有中華民國身分證卻被汙名化，今天下午也到民進黨新竹市黨部遞交抗議書。

新住民人權展望協會新竹分會前會長何氏卿今與多名新住民到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，經營養生館的她說，動員親友沒人指示，也沒人給她錢，全都是姊妹帶著孩子與孩子的友人，自發性到台北參加活動。她來台24年，在台灣有小孩，也快當外婆，老公又過世，生活很辛苦，「民進黨照顧我們了嗎？居然說我們是非法移工？」她與參加活動的姊妹都持有中華民國身分證，是合法在台灣居住的。

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她強調，昨天的活動參與者包括新住民及新住民第二代，是持有中華民國國民身分證的外籍配偶，不是民進黨口中所謂的移工，他們也是台灣人，這種不分青紅皂白的胡亂指控，就是一種歧視。

抗議書指出，陽明交大教授林志潔未經查證，便在社群媒體誣指他們是「違法動員的移工」，勞動部居然還要找移民署去查水表。新住民合法參與民主活動，難道有錯？新住民在台灣，難道是次等公民？合法參與公眾活動，為何要被貼標籤、查水表？上街頭就是擔心台灣會走向獨裁，但沒想到民進黨已經在用獨裁的手段，侵害新住民的尊嚴。

抗議書強調，民進黨新竹市黨部應為歧視新住民的行為，公開道歉並承諾改正。林志潔應撤回錯誤指控，並正式向新住民族群公開致歉。民進黨應全面檢討、強化黨內平權與反歧視教育，並立即停止對新住民的霸凌行為。

何氏卿說，因為大家很支持鄭正鈐，所以幾名姊妹們無償自掏腰包前往台北凱道，帽子是她因為怕台北下大雨，主動跟鄭正鈐總部要的，但是鄭正鈐事前不知道她們要去，她們26日總共前往的約50人。

林志潔說，有網路影片與民眾提供照片，許多配戴鄭正鈐帽子和物資的外籍青年，從新竹出發前往凱道遊行造勢反罷免，由於事涉選舉罷免法、就業服務法等，身為現任立法委員，鄭正鈐自應有釐清之責。

她就此事不論發文或受訪，均無任何歧視外籍朋友的文字或言語，外籍移工或外籍人士，均為法律專業用語和法規名稱，亦無構成歧視之可能。如鄭正鈐聲稱她歧視新住民，麻煩提供證據，否則請勿有造謠或誹謗之行為，更不應該將澄清說明責任，推卸給養生館或新住民朋友。

林志潔說，躲在民眾身後，完全不敢現身負責，這種民意代表，實在丟盡我們新竹人的臉！國民黨立法委員在今年的預算審查中，刪除行政院性平業務費1627萬元、僅剩3000元，凍結內政部移民與新住民業務經費2.5億元，刪除出入國及移民管理業務費2000萬元，導致性平保護和執行移民業務發生困難。這樣的立法委員，罔顧新住民與外籍配偶的權益，是新住民朋友最需要去抗議和去罷免的對象！

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