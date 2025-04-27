昔與王鴻薇是扶輪社友 吳靜怡感性喊話：請解救我曾經認識的她

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/04/27 16:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人吳靜怡今（27）日在臉書發文透露，自己與國民黨立委王鴻薇曾是同個扶輪社的社友，同時向對方喊話「達到夢想的時候，切記不要忘記妳當初的理想！」並呼籲大家把握罷免第二階段連署，解救她曾經認識的朋友王鴻薇。

吳靜怡表示，歷經幾次大選，他們是象徵藍、綠、白在同個社團。一直以來無論王鴻薇推動慈善活動或是募款餐會，社友們都會積極參與，就如同自己與前民眾黨立委蔡壁如也會一起捐贈、參與殘障奧運慈善音樂會，「曾經我是如此欣賞媒體前表現堅毅的她們，在社團互動為了表示尊重，從來都不會提到政治，我想這是成熟大人的修養」。

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吳靜怡回憶，在王鴻薇還是議員時，兩人曾聊到網路內容經營，「很意外她跟我提到的不是政治，反而是理財規劃和女性身心議題，鴻薇告訴我，她覺得教育非常重要，這些影音內容可以幫助到很多成長中的人，對話過程中，我發現她其實相當溫柔的」。

吳靜怡指出，王鴻薇參與補選時，自己是支持吳怡農，去年競選期間，她的好兄弟邀請她幫謝佩芬站路口，那是她人生的第一次，因為謝佩芬年輕又認真，學經歷又是相當優秀。而在那天之前，她傳訊息告訴王鴻薇，「我這輩子都是支持年輕人，而她也理解，沒阻止我」。

吳靜怡續指，「罷免王鴻薇」發起人阿美上自己的直播節目時，她看著這位年輕人就想到十年前參加太陽花學運的自己，當年她在社團中因支持學運而受到批評，如今身邊終於不是太孤單了，台灣有很多不是為了從政，而是為了社會而站出來的阿美。她也曾向前國安會秘書長蘇起的太太表示，「你們國民黨智庫和研究員應該要了解社會的聲音，一直用政黨話術真的沒用，你們以後只能一輩子當在野黨，因為會被自己幹掉」。

當時吳靜怡也在直播中向阿美及數千名網友坦承，王鴻薇是她的朋友，「大家可能不知道我內心當下是難過但又舒坦的那種衝突，阿美就像是我，王鴻薇就像是當初在我揭發柯文哲攻擊我的那些壞人，我跟壞人又是朋友，朋友是用惡劣的手段攻擊我想保護的年輕人」。

吳靜怡提到，這幾天她為了公民團體站上台，為了守護鴻薇過去和她的友誼，都是誠摯地拜託大家，「請解救我曾經認識的朋友王鴻薇，她在立院的表現和言語極盡瘋狂，最近歇斯底里的大哭甚至和警察衝撞，那個已經不是我認識的王鴻薇了，但絕對不會批評鴻薇的人格，或許還相信她可以是好人」。

吳靜怡也喊話王鴻薇，「獨立自主女性的優雅和智慧去哪裡了？因為妳，我更討厭政治，而且害怕自己有了一些話語權之後，可能會成為現在的妳，每天看新聞評論妳，只有讓我更戒慎恐懼」。最後，她也強調，為了拯救過去的王鴻薇，拜託大家一定要把握二階連署，「高牆和雞蛋，這輩子，都會站在公民這邊。大家，加油！」

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