竹市雙罷告朱立倫和鄭正鈐 質疑雇移工有走路工賄選疑慮

新竹市雙罷免總部發言人林志潔（中）與雙罷免領銜人戴振博（右），今（27）日下午1點許會同律師到新竹地檢署，按鈴告發國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐涉嫌邀請外籍移工參與政治活動，涉違反選舉罷免法與就業服務法。（記者廖雪茹攝）

2025/04/27 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人林志潔與雙罷免領銜人戴振博，今（27）日下午1點許會同律師陳又新到新竹地檢署，按鈴告發國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐涉嫌邀請外籍移工參與政治活動，涉違反選舉罷免法與就業服務法，並爆料鄭正鈐的國會辦公室陳姓執行長就是人力仲介公司董事長，搭配網路徵人啟事「1天800元」雇用外籍人士等證據，質疑鄭正鈐「說謊成性」，呼籲他勇敢面對所有新竹市民的疑問。

戴振博首先表示，針對凱道聚集一群越南籍移工，明顯為鄭正鈐所指使邀請移工出席造勢，他們掌握證據，鄭的國會辦公室陳姓執行長竟是人力仲介公司董事長，迄今鄭與陳兩人尚不敢出面說明。二階罷免倒數最後關頭，新竹市不應該由「說謊成性」的人擔任立委，且此事件已涉及司法，呼籲鄭正鈐勇敢面對所有新竹市民的疑問。

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林志潔表示，昨由她首先於臉書提到網路影片發現凱道上有一群外籍人士，頭戴印有鄭正鈐的帽子，手持鄭所提供的物資，經過披露，鄭個人回應這些人是外籍配偶跟第二代，馬上又被熱心民眾提供照片打臉，因為他的講法是他並不認識，鄭稱這些人是因為下雨才跟他索取物資，但後來發現昨天中午在新竹市南大路的彩券行前，已有人有系統的組織指揮聚集外籍青年上車要前往凱道抗議。

林志潔說，此行為讓人完全可以理解，因426遊行不具備任何正當性，在一個民主法治國家，到總統府面前抗議獨裁，這是一件非常荒謬的事，因為各位的集會遊行是受到法治保障的，同時我們也要保護在台灣的新住民跟在台灣的外籍移工。移工這兩個字是法律用語，所以當然可以合理推測昨天在凱道上的外籍人士，有高度可能是到台灣進行百工百業，幫助台灣人民。按照法律規定外籍工作人士如果沒有經過許可，是不可以從事許可以外的行為，不管是原雇主跟新聘任兼職的雇主，都要受到就業服務法的規範與裁罰。

其次，若真如鄭正鈐所言是外籍配偶和第二代，那就是有投票權之人，但在24日的網路上已有多則留言跟徵人啟事，以800元一天為對價，邀請外籍尤其是越南籍人士來凱道上為動員所用，果真如此，就有違反選罷法包括走路工賄選的疑慮，這是為何今日要來地檢署告發，希望來澄清新竹市民心中的疑慮，請司法勿枉勿縱，加以調查。

律師陳又新說明告發理由，指越南籍人士參與426遊行，涉及違反選罷法56條規定：限制外國人民參與跟罷免相關遊行活動。其次，越南籍人士1天800元參加反罷免動，可能觸犯選罷法第102條規定：收受財物要求不要罷免或是不當提議人或連署人，如此恐涉及嚴重刑責。這些人的身分究竟為何尚待確認，也可能違反就服法。

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