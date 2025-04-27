跨黨派立委組團今起訪美5天 將與傾共和黨智庫座談

本屆立法院台美國會議員聯誼會去年2月舉行成立大會。（資料照）

2025/04/27 14:40

〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，全球進入90天談判關鍵期，立法院跨黨派訪美團將於今明兩天陸續出發到美國華府訪問。擔任台美國會議員聯誼會共同會長的民進黨立委王定宇昨受訪表示，訪團將與美國國會兩院、行政部門交流，同時也將與川普政府決策有密切互動的重要智庫會面。

王定宇說明，此次訪美行程主要與美國參、眾兩院交流，特別是軍事委員會、情報委員會、外交委員會為主，同時也會與行政部門交換意見。他也提到，此次訪團特別安排與重要智庫會面，該智庫與川普政府有相當認識與密切互動。

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王定宇表示，期盼此行一方面強化台美情誼，另一方面也能就雙方共同關心的台灣安全、台美軍事合作以及關稅議題交換意見，了解美方想法並提供我方觀點，協助政府在台美軍事採購談判或關稅談判創造更好氛圍。

據悉，朝野訪團分別於4月27日、28日出發，江啟臣首日先率藍白立委與智庫學者共進午餐，並拜會雷根總統紀念中心、美國製造商協會（NAM），朝野訪團預計29日會合，聽取駐美代表處業務報告後拜會國會議員，並與駐美代表俞大㵢共進晚餐。

訪團除了連續3天拜會國會議員，也將與傾共和黨智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）進行午餐座談，並拜會商業部產業暨安全局資深官員及行政官員，預計5月2日、3日陸續回台。

參與此行的立委共有7位，分別為民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳；立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃健豪、張智倫；以及民眾黨立委林憶君。

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