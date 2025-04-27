罷廖先翔民團加開「罷免七星號」快閃催票 罷免洪孟楷同步催票

公民團體「齊心斷翔」志工至四腳亭以小蜜蜂方式收件。（記者羅國嘉攝）

2025/04/27 13:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免潮遍地開花，罷免新北市國民黨立委二階連署進入最後衝刺階段，推動罷免廖先翔公民團體「齊心斷翔」今（27）日公布，截至26日，已收件3萬2494份連署書，達法定門檻的122％，只差2506份可達團隊設立安全門檻；推動罷免洪孟楷的「罷洪刻不容楷」團隊也同步催票，預計收件至30日，呼籲民眾把握最後時機一起連署。

「罷洪」與「罷廖」兩案自3月14日啟動第二階段連署，依法必須在60天內，分別完成至少3萬8764份及2萬6512份有效連署書才能成案。而為確保通過門檻，團隊各設定的安全目標為5萬份、3萬5千份。以目前累積數字來看，「罷洪」進度已達安全目標的74％，而「罷廖」進度則為92.84％，距離目標仍有一段差距。

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「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，目前已「蓋牌」階段，而截至24日，已收件3萬7046份連署書，而為了能及時整理、寄送資料給選委會審核，團隊將於4月30日進行最終收件總整理，之後收到的連署書只能作為補件使用，因此呼籲民眾「不要拖到最後一刻」。

此外，「齊心斷翔」罷免廖先翔團隊指出，雖然目前連署進度距離安全門檻已達92.84％，但近期收件速度明顯趨緩，志工們展開「快閃收件」行動，今天臨時加開「罷免七星號」，自福隆火車站出發，沿途在雙溪、猴硐、瑞芳火車站停留收件，希望喚起更多民眾的行動力。

公民團體「齊心斷翔」於汐止火車站開設連署站，不少民眾來簽連署單。（記者羅國嘉攝）

公民團體「齊心斷翔」於汐止區公所前開設連署站，不少民眾來簽連署單。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」於淡水捷運站周圍以小蜜蜂方式收件。（記者羅國嘉攝）

不少民眾響應罷免洪孟楷二階連署行動。（記者羅國嘉攝）

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