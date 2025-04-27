國民黨喊罷免！盧秀燕：相信賴清德有智慧化解自己的危機

國民黨426上凱道高喊罷免賴清德，盧秀燕（前排中）今天受訪表示，相信賴清德「有智慧化解自己的危機」。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/27 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨26日「戰獨裁反綠共」上凱道，總統賴清德在活動前喊話「要戰獨裁應去天安門」，台中市長盧秀燕今天上午在西屯永興福德祠受訪表示，賴清德就任未滿一年，但國人一直覺得國內紛紛擾擾，感覺是重政治、輕民生，她相信賴總統有智慧化解自己危機，她更相信賴總統在就職一週年會宣示未來3年好好重民生、顧經濟，照顧百姓不要搞政治，會團結國人，一致對外，而不要對內門爭。

昨天國民黨的凱道活動，主題為「戰獨裁反綠共」，賴清德在活動前嗆聲「要戰獨裁應去天安門」，而活動現場則喊出罷免賴清德。

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盧秀燕今天受訪表示，總統上任還不滿一年，但這段時間國人一直覺得國內一直紛紛擾擾，感覺執政黨是重政治、輕民生、輕經濟，國人非常憂慮，昨天聽到有人喊要罷免總統，她相信，「總統有智慧可以化解自己的危機，希望總統學習土地公一樣有智慧，可以化解危機」。

盧秀燕表示，520就是賴清德總統就職一週年，她相信賴總統可以利用就職週日宣示、向國人展現未來3年好好重民生、顧經濟，照顧百姓不要搞政治，團結國人，一致對外，而不要對內鬥爭；她再強調，「相信總統會有智慧解決自己的執政的危機，也相信總統有智慧，520是好的機會」，來向國人宣示過去的確政治太多、經濟、民生太少，她也希望未來3年總統能專心國政，顧百姓經濟民生、團結國人一致對外，不要對內鬥爭，相信總統有智慧化解自己的危機。

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