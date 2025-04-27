朱立倫花蓮宣講要賴清德「回頭是岸」 傅崐萁：我被消滅161億就被收回去

立委傅崐萁今天在吉安國小舉行上千名的反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫到場宣講。（記者王錦義攝）

2025/04/27 13:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免花蓮立委傅崐萁二階段連署衝破24000份，今天在吉安國小舉行上千名的反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介都到場，朱立倫呼籲民眾站出來反罷免，更要總統賴清德「回頭是岸」，不要再繼續分裂台灣、製造對立衝突；傅崐萁則對支持者高喊：「若他被消滅，花蓮161億就被民進黨收回去」。

朱立倫受訪提到賴清德破壞台灣民主自由引起人民怒火隨後就上車離開，不過他在台上致詞時，不只昨天25萬人上街，在台灣每一個地方，都會有人民來對抗獨裁者，立院監督政府是應該的，罷免立法委員在全世界民主國家找不到這樣的事情，賴清德在創造「民主恥辱」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫痛批說，現在在台灣言論自由受到限制，集會自由要被管制、去中國旅遊也要被管制，賴清德就是變成一個獨裁者，限制大家的民主、管制大家的自由，這是台灣最危險的時刻，賴清德比共產黨還共產黨，比法西斯還法西斯，靠著青鳥綠衛兵發動1場文革來鬥大家，尤其是網路的霸凌讓大家的聲音通通停下來。

朱立倫說，他被內政部劉世芳指定為首謀，還有謝龍介、年輕的楊智伃，朱立倫批劉世芳打著民主反民主，用司法手段來打壓人民的力量、人民的聲音，強調：「恐嚇不了朱立倫，你恐嚇不了謝龍介，我們會繼續努力，全台灣的民眾都願意站出來當首謀，全台灣的人民都是對抗獨裁者賴清德的首謀好不好？

朱立倫說，千千萬萬的民眾都站出來，大家要站出來罷免賴清德，人民選你當總統，就是希望好好來治國，好好的為民眾來打拚，希望讓大家能夠過1個安定、和諧的好日子，賴清德應該要團結台灣，結果賴清德從就任第1天就在分裂台灣，若賴清德今天願意改變、悔悟，願意重新回到總統為國為民做事，願意團結，願意跟大家溝通，願意讓台灣回復民主自由，那才是總統。

朱立倫離開後，傅崐萁約花20分鐘向台下民眾細數民進黨的不是跟他在立院的努力，傅崐萁出示過去很多民進黨公職到中國訪問的相片，痛批民進黨過去中國叫做交流，質疑為什麼他去中國就要被抹紅？強調若他被消滅，過去一年為花蓮爭取的重大建設，還有修正財劃法為花蓮爭取的161億元就會被民進黨收回去。

立委傅崐萁今天在吉安國小舉行上千名的反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介都到場宣講。（記者王錦義攝）

立委傅崐萁今天在吉安國小舉行上千名的反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介都到場宣講。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法