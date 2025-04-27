426彰化謝家上凱道地方鬧空城 民進黨、罷團陸戰如吃大補丸

民進黨結合罷團，利用國民黨426大動員的機會，在地方做街掃和宣講罷免，效果明顯。（照片由民進黨縣黨部提供）

2025/04/27 12:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免行動已進入倒數階段，民進黨彰化縣黨部全力支援，與罷免立委謝衣鳯團體合力出擊，走入市場、深入街頭，力拚突破第二階段連署門檻。

426彰化謝家大動員上凱道，地方鬧空城，民進黨縣黨部和多位公職人員與罷團志工在北斗市場、二林鎮鄰里掃街並在全聯設置機動連署站，主動出擊，比照選舉模式進行全面陸戰。

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罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，因為有民進黨的加入，罷團如吃「大補丸」，連署份數迅速增加，這兩天又有很多外地來的志工加入，一解「志工缺乏」的窘境，「我們還要加緊努力」，能不能過關就看這週了。他呼籲戶籍在彰化第三選區，但外地工作、就讀的人，可以就近找連署站，目前各罷團之間都有串聯。

他說，彰化第三選區屬於人口老化，面對藍、白的倒行逆施，很多選民都想罷免，只是不知去哪裡，這兩天因民進黨和外地志工的加入，讓他們開發出很多連署書。

縣黨部主委楊富鈞表示從第二階段連署開始到中央黨部啟動「民主連署站」以來，縣黨部已陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由黨籍立委跟鄉親們報告立法院藍白的亂象，鄉親們熱烈迴響，這週也將在二林福林宮舉辦第三場，讓更多民眾瞭解國會亂象及國家面臨困境。

楊富鈞表示，最後的關鍵時刻需要全面啟動陸戰、走入鄰里拜託鄉親站出來連署，捍衛民主、守護台灣、我們不能讓霸團的志工孤單，倒數計時、全力衝刺。

民進黨結合罷團，利用國民黨426大動員的機會，在地方做街掃和宣講罷免，效果明顯。（照片由民進黨縣黨部提供）

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