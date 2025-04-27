外交部將協助史瓦帝尼保護犀牛棲地 林佳龍命名小犀牛為「福爾摩莎」

外交部長林佳龍（中）在史國外交部長戴柏莉（右一）及觀光部長蒙康達（左一）見證下，宣布外交部將與史國動物保育團體Big Game Parks合作，並與史國王家自然保育顧問Ted Reilly共同主持新生犀牛命名為「福爾摩沙」（Formosa）揭幕儀式。（圖由外交部提供）

2025/04/27 12:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍以總統特使身分訪問友邦史瓦帝尼，在26日宣布外交部將與史國動物保育團體Big Game Parks合作，推動野生動物保育，並投入100萬史鍰（新台幣約172萬元），協助保護犀牛棲地。林佳龍特別為國家公園內新出生的小犀牛命名為「福爾摩莎」（Formosa），除象徵台史情誼，更代表兩國合作議題進一步擴大至維持生態多樣性領域。

林佳龍在史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）與觀光部長蒙康達（Jane Mkhonta）的見證下，宣布外交部與史國動物保育團體Big Game Parks的合作，並致詞表示，感謝Big Game Parks為保育工作所做貢獻，並說明台灣高度重視生態多樣性，瞭解每一個物種均為確保人類存續的重要環節，缺一不可，我國政府除重視生態保育工作外，也制定「野生動物保育法」，並將「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）國內法化，戮力執行國內及國際保育工作，遏止非法盜用自然資源，也期待未來可持續與史國推動相關合作。

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外交部指出，林佳龍本月21日至26日代表總統賴清德率領包括產業團成員在內的大型訪團訪問史瓦帝尼王國，慶賀史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）57歲華誕，此行不僅彰顯台灣對史瓦帝尼王國的重視，更進一步深化兩國之間的友好關係與合作。

林佳龍不僅在訪問期間，晉見史王及王母，並與史瓦帝尼總理、外長等多位高層官員會晤，討論雙邊合作計畫，並簽署多項備忘錄及聯合聲明，範圍涵蓋醫療、5G基礎建設、防治假訊息散播及野生動物保育等領域。此外，林佳龍也參訪由台灣協助興建的史京政府醫院急門診大樓及手術室，以及當地台商業者投資的工廠。

外交部表示，此次訪問行程圓滿成功，進一步深化台灣與史瓦帝尼間的邦誼及擴大兩國的合作，更彰顯台灣在國際社會中積極參與的貢獻，也為台史共榮向前邁進奠定更堅實的基礎。

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