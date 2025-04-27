為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜：人民不要「三不政權」 再度呼籲召開國是會議

    針對國民黨與民眾黨兩黨昨天在台北凱道召開「反綠共戰獨裁」集會，新北市長侯友宜對此再度呼籲賴清德總統，盡快召開國是會議，解決政治與經濟問題。（記者俞肇福攝）

    針對國民黨與民眾黨兩黨昨天在台北凱道召開「反綠共戰獨裁」集會，新北市長侯友宜對此再度呼籲賴清德總統，盡快召開國是會議，解決政治與經濟問題。（記者俞肇福攝）

    2025/04/27 11:56

    〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨與民眾黨昨天（26日）在台北凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會。新北市長侯友宜今天（27日）在新北市瑞芳表示，「人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權」；侯友宜再度呼籲賴清德總統，趕快召開與在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，一起面對經濟及政治的難題。

    國民黨與民眾黨支持者26日齊聚凱道，參加「反綠共、戰獨裁」集會，在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。侯友宜昨天也到參與集會並上台演說，今天到瑞芳區主持177瑞芳觀光公車啟航典禮時，媒體詢問他對昨天集會的看法。

    侯友宜表示，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，他要特別再次呼籲賴總統，趕快召開在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，解決目前政治的對立。

    侯友宜說，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，在這裡特別再次呼籲賴總統，趕快召開在野對話、國是會議，傾聽人民的聲音，解決目前政治的對立，在這黑暗的時刻人民期待的是一個團結的台灣，所以賴總統站出來，和人民站在一起，傾聽聲音，跟所有的這個在野黨以及不同的聲音來對話，我們希望賴總統只要願意，相信就可以把台灣團結好，我們一起面對現在經濟以及政治在衝突的內憂外患的時刻，相信總統一定做得到，讓我們這塊土地可以更好，我們大家一起加油。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播