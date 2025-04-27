侯友宜：人民不要「三不政權」 再度呼籲召開國是會議

針對國民黨與民眾黨兩黨昨天在台北凱道召開「反綠共戰獨裁」集會，新北市長侯友宜對此再度呼籲賴清德總統，盡快召開國是會議，解決政治與經濟問題。（記者俞肇福攝）

2025/04/27 11:56

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨與民眾黨昨天（26日）在台北凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會。新北市長侯友宜今天（27日）在新北市瑞芳表示，「人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權」；侯友宜再度呼籲賴清德總統，趕快召開與在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，一起面對經濟及政治的難題。

國民黨與民眾黨支持者26日齊聚凱道，參加「反綠共、戰獨裁」集會，在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。侯友宜昨天也到參與集會並上台演說，今天到瑞芳區主持177瑞芳觀光公車啟航典禮時，媒體詢問他對昨天集會的看法。

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侯友宜表示，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，他要特別再次呼籲賴總統，趕快召開在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，解決目前政治的對立。

侯友宜說，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，在這裡特別再次呼籲賴總統，趕快召開在野對話、國是會議，傾聽人民的聲音，解決目前政治的對立，在這黑暗的時刻人民期待的是一個團結的台灣，所以賴總統站出來，和人民站在一起，傾聽聲音，跟所有的這個在野黨以及不同的聲音來對話，我們希望賴總統只要願意，相信就可以把台灣團結好，我們一起面對現在經濟以及政治在衝突的內憂外患的時刻，相信總統一定做得到，讓我們這塊土地可以更好，我們大家一起加油。

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