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    首頁　>　政治

    盼賴總統懸崖勒馬 張麗善：停止內鬥讓人民安心生活

    雲林縣長張麗善認為昨凱道集會是全民共識，盼賴清德總統調整政策，不要內鬥。（記者李文德攝）

    雲林縣長張麗善認為昨凱道集會是全民共識，盼賴清德總統調整政策，不要內鬥。（記者李文德攝）

    2025/04/27 12:01

    〔記者李文德／雲林報導〕國民黨和民眾黨昨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」。國民黨主席朱立倫與黨籍縣市首長、立法委員到場，現場更稱超過25萬人參與，同黨籍雲林縣長張麗善今（27）日表示，希望透過昨天集會，讓賴總統聽見全民心聲，趕快懸崖勒馬。

    為抗議檢調偵辦罷免案偽冒不實連署、國民黨地方黨部被搜索、多名黨工被羈押禁見，國民黨昨動員群眾在總統府前凱道集結，訴求「反綠共、戰獨裁」，民眾黨同樣加入，朱立倫更是喊話520罷免賴清德。

    對此張麗善表示，昨天是全民共識，很多的鄉親都在凱道表達心聲。因為這段時間以來，我們看到整個法治的國家，跟一個民主自由、言論自由，大概都有2套標準，人民已經失去信心。

    張麗善說，希望透過集會，將心聲表達讓賴清德總統能夠聽得見，也希望他能夠盡速地改善政策。對於整個內政，應該要更加穩定，而不要對立，也不要內鬥，讓人民能夠有一個好的生活。

    張麗善認為，這是大家對於他的一個呼籲，希望總統本來就是國家的領導人，必須要安內攘外，才是重中之重，也才是人民最大的福祉。希望總統能夠懸崖勒馬，趕快停止內鬥，面對國際情勢應該有更好的措施，以及緊急應變的這些方案跟策略，讓我們的企業還有人民，能夠安心生活。

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