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    朱立倫提罷免賴總統 吳思瑤：虛晃一招與蔣萬安互別苗頭

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/04/27 11:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，黨主席朱立倫宣布立法院520後要立刻提出罷免總統賴清德。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，根據法規，罷免總統要全體立委2/3（76位）同意，在現今國會生態下幾乎是不可能的任務，會拋此假議題只是虛晃一招，為了和提倒閣的台北市長蔣萬安互別苗頭。

    根據「總統副總統選舉罷免法」規定，正副總統罷免案，經全體立委1/4提議、2/3同意提出後，立院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。

    對於朱立倫揚言提出罷免賴總統，吳思瑤直言，本質很難達成，幾乎是不可能任務，要達到2/3立委席次比登天還難，尊重其主張。至於朱明知難度卻仍要提，當然是要和日前拋出倒閣議題的蔣萬安互別苗頭。

    吳思瑤認為，倒閣會自傷國民黨，所以他們不敢啟動，而朱立倫為了延伸其政治聲量，掏出罷免賴總統，在制度上要達到2/3席次立委，現在國會生態任何一個政黨都難以達成，但確實可能凝聚深藍支持者氣勢，為攏絡集結深藍。此外，在立院藍白是否共同主張，到最後被發現只是虛晃一招，政治話術而已。

    吳思瑤說，台灣憲法制度設計，不論從倒閣、罷免總統，到立院國民黨團總召傅崐萁提出彈劾總統，都是何其崇高的憲法行為，必須具備相當社會正當性，但藍白卻一再為了挽救自己的政治聲量、政黨不斷下跌的支持度，把這些憲法行為、制度拿來一玩再玩。憲法制度被拿來作為政治操弄、搞政爭的工具，非常遺憾。

    對於傅崐萁提出要彈劾總統，吳思瑤則說，同樣也要全體立委2/3同意，且要移請憲法法庭審理，「不好意思傅總召，憲法法庭現在被你們（藍白）癱瘓了！」她強調，對於憲法珍貴的賦權，不樂見政治操作。

    吳思瑤認為，朱立倫是昨天全場主秀，真的是他的最後一搏，也是他能否挽回黨內信任危機的重要救生圈，國民黨集結全台灣之力動員，「不管他們說5萬人、10萬人、百萬人我們都尊重，但這都是充滿政治話術和騙術的活動。」

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