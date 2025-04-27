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    批「戰獨裁」3問題 吳思瑤：從419到426證明台灣100％自由民主

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/04/27 11:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪強調，在台灣短短一週內，419、426有不同陣營、不同主張，隔一週在同一地點進行集會遊行，這就是台灣百分百絕對自由民主，以及百分百不可能是獨裁的鐵證。她並批評整場活動充滿主題錯亂、價值謬誤、對象錯置三大問題。

    吳思瑤表示，昨天的426遊行，成為國民黨內幾位巨頭權力競逐、政治角力的擂台。有網友說，整個台上至少有6位總統級候選人，有人想搶黨主席位置，有人想保住國會龍頭，有人想問鼎未來總統大選，各自機關盤算、政治角力，但卻沒有提出任何正向、有利國家發展建設、福國利民的主張。

    吳思瑤批評，整場活動充斥著主題錯亂、價值謬誤、對象錯置三大問題。主題錯亂，所謂「戰獨裁、綠共、司法不公」，都是不存在假議題，是藍白政客合力捏造的政治話術、騙術。價值謬誤，藍白作為台灣最大在野黨，居然充斥著「反法治、反進步、反民主」的謬誤主張，何其諷刺。

    她也強調，對象錯置，總統賴清德說得很清楚，要「戰獨裁」就去天安門，當今全球公認的世界獨裁者就是中共領導人習近平，但國民黨政治工作者，包括昨天在台上的副主席連勝文，不正剛從北京回來。國民黨人一再親中舔共，不去戰真正的獨裁，反而來台灣操作獨裁者的騙術。

    「昨天的遊行是國民黨主席朱立倫最後一搏的救生筏。」吳思瑤指出，國民黨怕罷免、救罷免，回到最原始、最擅長的操作，往深藍基本支持者靠攏；越來越多國民黨不適任立委，他們二階罷免連署幾乎成功篤定進入三階，為了救罷免、怕罷免，只好往最深支持群眾去靠攏，這是昨天整個活動的本質和現象。

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