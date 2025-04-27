朱立倫高喊「罷免賴清德」 王定宇解析：玩弄不可行的虛招

王定宇指出，朱立倫提出要罷免民調超過5成的賴清德，是玩弄不可行的虛招，也無力面對國民黨集體犯罪的真實醜聞。（資料照）

2025/04/27 11:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白26日在凱道舉行「426戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫在現場喊出「罷免賴清德」，強調立法院在5月20日之後就會立刻提案罷免賴清德。民進黨立委王定宇指出，朱立倫提出要罷免民調超過5成的賴清德，是玩弄不可行的虛招，也無力面對國民黨集體犯罪的真實醜聞。

王定宇表示，朱立倫高呼根本不可能的「罷免總統」，卻不敢提出可行的「倒閣」，這是「氣虛」；反對根本不存在的「綠共」，卻緊抱真正的獨裁者「中共」，這是「理虛」。王定宇說，朱立倫喊著戰獨裁，卻不敢說明國民黨跨縣市基層黨工的大量死亡連署偽造文書，不敢面對多位國民黨黨工都已經坦承偽造代簽，這是「心虛」。

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王定宇翻出「總統副總統選舉罷免法」規定，指出總統、副總統罷免案，經全體立委4分之1提議，全體立委3分之2同意提出，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿1年者，不得罷免。罷免案成立之後，須經選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

王定宇表示，目前立院共有113席立委，若立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立，目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，執政的民進黨則是51席。

王定宇強調：「由一個民調9.2%的中國馬邦伯和民調個位數的精算師朱立倫提出要罷免民調超過5成的賴清德，不僅是無能面對國民黨集體犯罪的真實醜聞，玩弄不可行的虛招，根本就是在鬧笑話！」

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