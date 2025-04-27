立院訪美團今晚出發 江啟臣：關切對等關稅談判 爭取國防軍售如期執行

立法院訪美團今晚出發，立法院副院長江啟臣指出，將關切對等關稅談判、台美產業合作契機、爭取國防軍售如期執行等議題。（記者林欣漢攝）

2025/04/27 10:14

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」政策後，引發全球大震撼，立法院副院長江啟臣今晚帶領台美國會聯誼會、外交及國防委員會成員，訪問美國華府，將拜會國會山莊、行政部門及智庫，傳達我方產業及民眾心聲，推動台美合作法案，尋求台美互利互惠雙贏局面。江啟臣指出，將關切對等關稅談判、台美產業合作契機、爭取國防軍售如期執行。

江啟臣今晚將與國民黨立委張智倫、黃健豪，以及民眾黨立委林憶君搭乘同一航班赴美。民進黨立委王定宇、邱議瑩及張雅琳將於明天出發。

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江啟臣表示，台灣產業界在「對等關稅」衝擊下，面臨極大的挑戰，川普宣布「對等關稅」這20多天來，他積極走訪基層、傾聽民眾聲音，不少產業提到關稅壓力、地緣風險、資金需求等政策不確定性帶來的問題。對於未來該如何因應，除期盼政府儘速與美國完成談判，也希望從更多面向，例如產業分工、製造合作、職訓教育、人才交流等，促進台美互補實質合作。

立法院訪團停留美國期間，將拜會國會、智庫、行政部門、產業界等，與美國各界座談交換意見。除關稅議題外，亦將說明「避免雙重課稅法案」的重要性，期盼美國會早日通過，另就台海情勢，國防安全，與相關單位研討，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。

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