高鐵左營站外「連署超人」 高中生、台南人都來幫忙

高鐵左營站外，志工持續罷藍委二階連署，立委黃捷（前排左起）、李柏毅、邱議瑩前往探班打氣。（圖擷取自李柏毅臉書）

2025/04/27 09:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕藍白426集結上凱道，高鐵左營站外的志工們，舉著「連署超人」牌子持續罷藍委二階連署，今天（27日）將是後一天；立委黃捷等人昨前往探班打氣，她表示對比國民黨上凱道的空洞口號，參與大罷免的公民，都是用明確訴求、自主行動在守護台灣。

二階黃金週末，高雄行動連署站最後衝刺，從4月25日至4月27日、每天下午3點至9點，於高鐵左營站外（高鐵路、重信路口）設點，昨天還有高中生、台南人，犧牲假日來幫忙。

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民進黨立委黃捷、邱議瑩、李柏毅及市議員黃文益，昨天都抽空探班打氣，黃捷強調，連署書永遠不嫌多，連署書還不夠，一次衝到安全門檻，才能避免補件打亂時程；她也說，對比國民黨上凱道的空洞口號，參與大罷免的公民，都是用明確的訴求、自主的行動在守護台灣。

志工們在現場舉著「連署超人」牌子，寫著「你是電!你是光!你是連署的神話」，相當吸睛；邱議瑩感謝每一位連署超人，大罷免二階段連署進入倒數衝刺階段，許多志工也都抓緊時間收集連署書，她除了幫志工加油打氣，也請還沒連署的朋友趕快動起來。

一位台中的民眾，親筆寫下對志工付出的感謝，並透露「原本想買點吃的喝的，但陌生人的東西確實有點恐怖，口罩應該就用的上了，一點心意，謝謝你們的付出!」

志工們舉著「連署超人」牌子，寫著「你是電!你是光!你是連署的神話。（圖擷取自邱議瑩臉書）

一名台中人寫下對志工的感謝。（圖擷取自黃捷臉書）

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