為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高鐵左營站外「連署超人」 高中生、台南人都來幫忙

    高鐵左營站外，志工持續罷藍委二階連署，立委黃捷（前排左起）、李柏毅、邱議瑩前往探班打氣。（圖擷取自李柏毅臉書）

    高鐵左營站外，志工持續罷藍委二階連署，立委黃捷（前排左起）、李柏毅、邱議瑩前往探班打氣。（圖擷取自李柏毅臉書）

    2025/04/27 09:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕藍白426集結上凱道，高鐵左營站外的志工們，舉著「連署超人」牌子持續罷藍委二階連署，今天（27日）將是後一天；立委黃捷等人昨前往探班打氣，她表示對比國民黨上凱道的空洞口號，參與大罷免的公民，都是用明確訴求、自主行動在守護台灣。

    二階黃金週末，高雄行動連署站最後衝刺，從4月25日至4月27日、每天下午3點至9點，於高鐵左營站外（高鐵路、重信路口）設點，昨天還有高中生、台南人，犧牲假日來幫忙。

    民進黨立委黃捷、邱議瑩、李柏毅及市議員黃文益，昨天都抽空探班打氣，黃捷強調，連署書永遠不嫌多，連署書還不夠，一次衝到安全門檻，才能避免補件打亂時程；她也說，對比國民黨上凱道的空洞口號，參與大罷免的公民，都是用明確的訴求、自主的行動在守護台灣。

    志工們在現場舉著「連署超人」牌子，寫著「你是電!你是光!你是連署的神話」，相當吸睛；邱議瑩感謝每一位連署超人，大罷免二階段連署進入倒數衝刺階段，許多志工也都抓緊時間收集連署書，她除了幫志工加油打氣，也請還沒連署的朋友趕快動起來。

    一位台中的民眾，親筆寫下對志工付出的感謝，並透露「原本想買點吃的喝的，但陌生人的東西確實有點恐怖，口罩應該就用的上了，一點心意，謝謝你們的付出!」

    志工們舉著「連署超人」牌子，寫著「你是電!你是光!你是連署的神話。（圖擷取自邱議瑩臉書）

    志工們舉著「連署超人」牌子，寫著「你是電!你是光!你是連署的神話。（圖擷取自邱議瑩臉書）

    一名台中人寫下對志工的感謝。（圖擷取自黃捷臉書）

    一名台中人寫下對志工的感謝。（圖擷取自黃捷臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播