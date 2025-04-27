拚中八及中二達標 綠營台中黨部豐原增連署站、烏日游擊戰

民進黨台中市黨部為讓罷免中八選區連署達標，連署站將加開時段。（民進黨台中市黨部提供）

2025/04/27 09:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的中4、中5、中6選區都已達法定免連署，而中2、中3及中8都還有一些差距，中8選區鎖定罷免國民黨立委江啟臣，豐原正是民進黨台中市黨部所在地，因此市黨部連署站週日、勞動節都加班，明天起（28日）至5月2日另在豐原南田街民宅增設連署站。

此外，主委許木桂表示，由於罷免中二選區國民黨立委顏寬恒的連署還差4、5千份，因此選在外來移入人口較多的烏日區打游擊戰，不定期在人潮較多的市場、商圈設連署站，有信心原縣區3個選區會快就達標。

請繼續往下閱讀...

由於台中市市區3個選區人口較多且罷團較早進行一階連署，因此日前中4、中5及中6的罷團宣佈已達法定連署分數，但原縣區的中2、中3及中8還在急起直追，要在法定連署時間達標。

許木桂表示，市黨部所在地為豐原，是江啟臣的選區，但目前只差一點就達標，因此市黨部從從本週六日加班連署，5月1日勞動節也加班，並且連署時時延長1小時，從上午9點至下午6點。

此外，市黨部還獲得民眾支持，同意提供民宅作為連署 站，從明天（28日）起到5月2日，每天上午9點到下午5點。

許木桂表示，目前中二選區還在努力連署中，市黨部特別在烏日打游擊，在人多地方設攤連署，因為烏日外來移入人口較多，因此連署相當踴躍，相信很快就可達標。

民進黨台中市黨部在豐原加開一個連署站。（民進黨台中市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法