為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拚中八及中二達標 綠營台中黨部豐原增連署站、烏日游擊戰

    民進黨台中市黨部為讓罷免中八選區連署達標，連署站將加開時段。（民進黨台中市黨部提供）

    民進黨台中市黨部為讓罷免中八選區連署達標，連署站將加開時段。（民進黨台中市黨部提供）

    2025/04/27 09:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的中4、中5、中6選區都已達法定免連署，而中2、中3及中8都還有一些差距，中8選區鎖定罷免國民黨立委江啟臣，豐原正是民進黨台中市黨部所在地，因此市黨部連署站週日、勞動節都加班，明天起（28日）至5月2日另在豐原南田街民宅增設連署站。

    此外，主委許木桂表示，由於罷免中二選區國民黨立委顏寬恒的連署還差4、5千份，因此選在外來移入人口較多的烏日區打游擊戰，不定期在人潮較多的市場、商圈設連署站，有信心原縣區3個選區會快就達標。

    由於台中市市區3個選區人口較多且罷團較早進行一階連署，因此日前中4、中5及中6的罷團宣佈已達法定連署分數，但原縣區的中2、中3及中8還在急起直追，要在法定連署時間達標。

    許木桂表示，市黨部所在地為豐原，是江啟臣的選區，但目前只差一點就達標，因此市黨部從從本週六日加班連署，5月1日勞動節也加班，並且連署時時延長1小時，從上午9點至下午6點。

    此外，市黨部還獲得民眾支持，同意提供民宅作為連署 站，從明天（28日）起到5月2日，每天上午9點到下午5點。

    許木桂表示，目前中二選區還在努力連署中，市黨部特別在烏日打游擊，在人多地方設攤連署，因為烏日外來移入人口較多，因此連署相當踴躍，相信很快就可達標。

    民進黨台中市黨部在豐原加開一個連署站。（民進黨台中市黨部提供）

    民進黨台中市黨部在豐原加開一個連署站。（民進黨台中市黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播