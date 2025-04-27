稱朱立倫「假裝戰將」出招 溫朗東：仍難敵韓盧2人

溫朗東認為，朱立倫（中）近期的一連串操作，終究還是難敵立法院長韓國瑜（右三）和台中市長盧秀燕（左三）。（資料照）

2025/04/27 09:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白26日在凱道舉行「426戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫在現場喊出「罷免賴清德」，凱道活動結束後，朱立倫與黨發言人楊智伃及立委謝龍介等3人一同到北市警中正一分局接受約談。政治評論員溫朗東認為，朱立倫近期的一連串操作，終究還是難敵立法院長韓國瑜和台中市長盧秀燕，而藍白凱道動員，則會進一步替大罷免加溫。

溫朗東指出，朱立倫丟出「罷免賴清德」跟「中正一自首」，是假激進、假對抗，因為罷免總統門檻很高，要三分之二立委同意，光這關就過不了；去中正一也不是要承認自己「下令偽造連署」，而是承認非法集會，依過往判決大多是罰金了事。

請繼續往下閱讀...

溫朗東認為，即使朱立倫努力「裝戰將」，但426終究還是韓國瑜跟盧秀燕的總統前哨戰。韓國瑜再度發揮「韓式幽默」，那種不按牌理出牌的「魅力」，往往最能激起藍營熱情；盧秀燕則是知道自己的演說爆發力不如韓國瑜，產品要做出區隔於是改打溫情牌、政策牌，要賴清德專心施政、停止罷免。

溫朗東表示，韓盧二人一個懂脫口秀，一個玩綿裡針，未來鹿死誰手難預料，不過可以確定的是，朱立倫「準備下課」，黃國昌則是地方基礎不足，難以將空戰實力轉為縣市長參選籌碼。溫朗東最後則提到，藍白在凱道動員的人氣，將會進一步將大罷免升溫，替二階連署的臨門一腳增添柴火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法