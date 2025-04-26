喊「藍是反共、綠是保台」 曹興誠：每個人都應該又藍又綠、反共保台

聯華電子創辦人曹興誠宣講。（記者黃子暘攝）

2025/04/26 20:59

〔記者黃子暘／新北報導〕全國各地大罷免潮持續進行，新北市議員戴瑋姍今（26）日攜立委蘇巧慧、市議員顏蔚慈、聯華電子創辦人曹興誠、目標罷免藍委葉元之公民團體「板橋大刪元」領銜人史書華、發言人莫莉等人擔任宣講嘉賓。大刪元呼籲板橋東區選民，儘速響應連署，讓葉元之也拿罷免連署書份數冠軍。曹興誠則指出，「以前藍綠對立是共產黨挑撥的」，藍是反共、綠是保台，每個人都應該又藍又綠、反共保台。

莫莉表示，憲法賦予人民匡正國家權利的終極武器就是罷免權，藍白立委瘋狂向前衝，背後有中國的紅色推力，而且藍白害怕被檢驗，因此試圖修法使人民難以行使罷免權，若他們可以更動人民罷免權利，是否哪天就能更動民眾的選舉權？請板東選民站出來，不能讓藍委徐巧芯、王鴻薇拿第一，要讓葉元之連署書份數也拿冠軍。

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戴瑋珊說，政治人物要為人民打拚，而非像藍白一樣為個人利益做些不該做的事情；藍白在國會濫權亂搞，總預算解凍案大家以為很簡單，過去如此，但現在還要專案報告、進入大會等藍白滿意錢才會放行，藍白目的就是為了箝制政府運作，面對國際挑戰，台灣需要更有力的國會，但現在國會空轉，民進黨「五一戰隊」面對藍白人數壓制，投票時形同○席，拜託大眾向公務員、軍人好友拉連署書。

蘇巧慧指出，這屆立委任期已過14個月，卻沒有能拿出手的成績單，藍白進入國會後不斷推動錢坑、國會濫權法案，民進黨無法阻擋，只能請大眾多關心，結果許多人集結於青島東路怒吼，藍白依舊無視民意前進，被大法官判定違憲後便終止憲法法庭運作，使國會繼續失速、失去程序正義、毀憲亂政，這就是公民站出來的原因，第二階段大家要力拚不補件、一次過。

曹興誠說，中共現在內部鬥爭厲害，攻打台灣機會小，只要把投共賣台的藍委內奸驅逐，台灣就可能永遠擺脫中國的威脅；這次大罷免藍綠合作，「以前藍綠對立是共產黨挑撥的」，藍是反共、綠是保台，每個人都應該又藍又綠、反共保台，「主權在民、人民自決」很重要，台灣人是國家的主人，有尊嚴、有主權，而中國幾千年老百姓都做賤民，怎有資格對台灣說三道四？待將國會主動權拿回、把中共內奸趕出去，人民自主後，要叫什麼國名、使用什麼憲法與國旗，取決於人民。

新北市議員戴瑋姍宣講。（記者黃子暘攝）

立委蘇巧慧宣講。（記者黃子暘攝）

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