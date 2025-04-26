桃園罷藍委二階最後衝刺！王義川助攻 攜手民進黨議員掃南桃市場

民進黨立委王義川（前排左三）與多位民進黨籍桃園市議員、資深媒體人林育卉（前排左四）今天組成行動宣講團，眾人在雨中輪流拿麥克風，勤走中壢新明市場街道角落催連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/04/26 20:52

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「最後1哩路邀大家參與連署衝高安全份數。」民進黨立委王義川與民進黨籍桃園市議員今天組成行動宣講團，雨中輪流拿麥克風，勤走中壢新明市場街道與各角落催連署書，以誠懇笑顏一一握住攤販雙手，鄉親求合照、加油聲不絕，還有支持者準備「大罷免大成宮」帽子要求簽名。

彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀、王珮毓、劉仁照、黃瓊慧共同發起「去連署護民主」行動宣講活動，也邀資深媒體人林育卉今天上午10點半在新明市場邊掃街、邊宣講，號召民眾在關鍵時刻參與第2階段連署罷免藍委，也為公民團體喊聲加油！劉仁照喊「一張紙、一紙筆，就可以改變國會亂象。」

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王義川說，新明市場是中壢區人最多，非常重要的市場，連署罷免最後倒數時刻，必須在新明市場掃最後一波，魯明哲、呂玉玲、邱若華3位藍委的連署件數都還缺約1000到2000份，才到法定或安全門檻，因此與民進黨市議員一起催件，拜託還沒連署的鄉親、每個世代，在歷史關鍵時刻，在連署書上，留下你曾經參與的樣子；林育卉說，連署最後階段，所有朋友都應勇敢站出來，簽下連署書，就能掌握台灣民主，就能救了國家。

王義川早上9點也到平鎮、龍潭區交界的山仔頂市場，與劉仁照、張肇良、余信憲掃街宣傳，象徵「攻頂」意涵，「就差2000份，盡可能催出更多支持者連署」，王義川向呂玉玲喊話，人在做、天在看，沒有愛台灣心、只有心向中國的立委，終將會被人民淘汰，「我們連署罷免會成功。」

民進黨立委王義川與桃園市議員魏筠向攤販握手致意。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委王義川為支持者簽「大罷免大成宮」帽子。（記者黃政嘉攝）

熱情攤販高舉右手，向桃園市議員彭俊豪示意罷免藍委加油。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員王珮毓一手舉宣傳看板，一手與市場攤販握手致意。（記者黃政嘉攝）

資深媒體人林育卉參與行動宣講團，向市場攤販說明連署站位置、催連署。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委王義川與多位民進黨籍桃園市議員、資深媒體人林育卉（前排右一）今天組成行動宣講團，在中壢新明市場催連署。（桃園市議員王珮毓提供）

鄉親見到民進黨立委王義川，開心索取合照。（記者黃政嘉攝）

立委王義川（中）今天早上也到平鎮、龍潭區交界的山仔頂市場，與劉仁照（右二）、張肇良（左一）、余信憲（右一）掃街宣傳連署。（記者黃政嘉攝）

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