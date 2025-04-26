被消失的台積電！李宗穎：沒國民黨，我們會有3個台積電

台積電。（路透檔案照）

2025/04/26 23:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕非政論公眾人物的李宗穎，以自身多年國際貿易經驗，曾發表「牛奶論」、「游泳論」獨特觀點，這次再發5千字長文痛批「沒有國民黨，我們會有3個台積電」，就是台灣的生技產業、軍工產業，被「台灣的北京人」政治惡鬥糟蹋到底，因此呼籲全台挺大罷免，「藍白刪預算，我們刪掉藍白」。

李宗穎指出，台灣生技產業本該是繼電子業之後，最有爆發力的明日之星！當年政府辛苦耕耘10幾年，時任中研院院長翁啟惠等多位大名鼎鼎的生技專家學者，放下海外優渥待遇回台灣，結果被爆「宇昌案」，原來早在大罷免死亡連署前，國民黨似乎就有涉嫌偽造文書的壞習慣？政治鬥臭國家等級的生技產業。「高端疫苗」悲劇再度上演，藍白造謠誤導之下，人人秒變成反自製疫苗的生技專家！台灣有全球最完整的健保大數據，卻被國民黨用宇昌案、高端案活活鬥掉整個生技產業。

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李宗穎表示，軍工產業更慘！戰機不是飛不動，是預算被藍白剪斷了翅膀！1990年代，經國號（IDF）戰機，早就有自研雷達、航電、飛彈能力，甚至規劃過艦載型、匿蹤型、無人僚機型，實力完全可以跟現今的韓國FA-50、巴西超級巨嘴鳥一較高下。結果國民黨一句「美國不准我們研發」，整個漢翔、航發中心研發預算砍光，幾百名工程師被原地冷凍，人才被迫轉行、出走、閒置，整個軍工產業幾乎斷線！

他感歎當年離開的，有人去了韓國，成為T-50、FA-50 的技術團隊。T-50的T是 Trainer 教練機的意思，裝上戰控武器，就進化成為 FA- Fighter Attacker 輕裝攻擊機。今天韓國靠這兩款教練兼攻擊機，全球外銷，賺翻幾百億美金，當年國民黨1句「不要刺激美國」，現在1句「不要挑釁中國」，所有的台灣第1、軍工產業就這樣停擺！

李宗穎表示，美軍印太總司令警告多少次了，解放軍圍台軍演，隨時變入侵實戰。藍白惡搞國防工業，才不是反戰，而是反台灣，反你我的生存權！馬姓立委捲入潛艦案的爭議至今未解，許巧芯「浮起來就有錢了」的羞辱？我們到底還要忍多久？最殘酷的是，全世界當台灣是寶，台灣卻懷疑自己是草，毫無捍衛自己的決心！美國AI科技也是要仰賴台灣供應鏈，竟還有人成天疑美論，美國會放棄台灣？問題才不是會不會，而是敢不敢放棄台灣！「美國敢嗎？美國人才不像『台灣北京人』一樣笨，笨到親共想自S膩？」

李宗穎說，台灣最怕的才不是中共解放軍，是國會裡的內鬼。滲透系統內部的人，才是台灣會成為國際唾棄的原因！誰一跟我們合作，就有人把機密送到對岸？「沒把共諜全部掃出立法院，全世界都不會相信台灣！」如果我們今天不罷免內鬼，第2座、第3座台積電，也將被我們自己親手毀掉。

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