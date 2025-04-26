藍白不敢反中國獨裁 民進黨：上凱道是為政治前途打算

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/26 19:53

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨今（26日）在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜等人皆參與。民進黨批評，藍白不敢反對中共獨裁，違法在先還不思檢討，今日集會毫無正當性，作賊喊抓賊的行為才是真正反民主；顧民生是假，機關算盡是為自己的政治前途打算。

民進黨發言人吳崢表示，藍白口口聲聲戰獨裁，但事實是從國民黨立委、縣市首長到國民黨副主席，才是真正向獨裁的中國卑躬屈膝。真的要喊戰獨裁，就請這些國民黨人在前往中國時，大聲向中共的那些獨裁者們，喊反共、反獨裁，而不是在國內惡意做政治操作。

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「難道今天在台上嘶吼的藍白，都是認同這些偽造文書的違法作為嗎？」吳崢說，國民黨健忘但人民都記得，一切的起源都來自於國民黨發起的罷免連署中，出現高比例的偽造文書、死亡連署，這些非常明確就是違法行為，只要違法就應該接受司法的調查。

吳崢直言，國民黨自己犯法在先，法律用一致的標準來約束，但只要不如國民黨的意，就如同巨嬰一樣以抗議、包圍法院等行為，企圖阻撓杯葛任何的正當法律程序，這種以政治力量攻擊司法，根本就是在轉移國民黨本身違法在先的焦點。

吳崢說，藍營縣市首長們，口口聲聲要賴政府不要再搞政治，但事實是從美國宣布關稅政策後，總統賴清德與行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，在兩週內就面對面地進行多場傾聽產業座談，卓揆也在本週院會提出支持產業的4100億補助方案。

對比今天出席凱道的藍營縣市長，吳崢痛批，請問哪一個人是在專心拚市政？甚至還有日前帶頭喊倒閣、違法衝司法機關的，「顧民生是假、政治算計」才是藍營縣市首長們唯一想做的事。

吳崢說，藍白口中的戰獨裁更是自打臉的大笑話，國民黨能在凱道舉辦集會，能透過台灣的民主制度成為立院第一大黨，正是因為政治活動得到法律充分保障，獨裁一說不僅是胡扯、毫無根據，更是再次證明了國民黨一直透過誤導抹黑的方式，掩蓋其一而再再而三違法的事實。

吳崢強調，今天上台的藍白，通通不是在為民生、為民主，機關算盡就是為了自己的政治前途做打算，有想拚連任的、想選黨主席的、想保住立法院長位子的，就是沒有人在為人民著想，相信人民都看在眼裡，並將會給予最嚴厲的制裁。

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