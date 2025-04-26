大罷免最後倒數！綠議員鎖定徐巧芯大喊「1個拉10個」

民進黨台北市議員洪健益（左起）、許淑華、張文潔26日在台北府城隍廟舉辦「人民是頭家」政策宣講會。 （記者林承鴻攝）

2025/04/26 21:25

〔記者林承鴻／台北報導〕大罷免國民黨立委2階連署進入倒數，民進黨台北市議員洪健益、許淑華、張文潔，今天（26日）在台北府城隍廟舉辦「人民是頭家」政策宣講會，邀請罷免徐巧芯「剷除黑芯」領銜人曹興誠、罷免王鴻薇「山除薇害」發言人阿美等人到場宣講，並拜託民眾最後再拉一波連署，鎖定徐巧芯，要把她罷掉。

洪健益首先謝謝民眾在下雨天仍到場參與活動，他說民進黨在松山信義區，本來還有許家蓓議員，但她因病去年過世，拜託大家連著許家蓓的份，一起罷免掉不適任立委。

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許淑華感謝民眾齊聚一堂，為台灣民主一起奮鬥努力，她說閩南狼陳柏源看到她，問她為什麼今天凱道還有這麼多人，覺得非常難過、沮喪。許淑華說，這些人是被動員去的，就是只有那些人，所以不會再有了。她表示，台灣人已經覺醒，台灣人知道民主自由的價值，所以不會被中國一而再，再二三地踐踏。

許淑華說，看到罷團、阿美、閩南狼大家站出來，心裡就會有希望跟期待，感謝所有罷團，也拜託現場民眾在最後一週連署時間，1人1天再找10個人簽連署，全國各區都可以，最後要再衝出一波，尤其罷免徐巧芯，更要衝出4萬5000份連署書。

張文潔表示，這兩週到處去市場擺攤簽連署，就是為了要罷免掉不適任的立委，讓他們滾出立法院。她說，立法院要留著認真、為大家做事、愛台灣護台灣護民主的立委。張文潔分享，她在街頭碰到一位長輩很生氣地說，徐巧芯真的教壞小孩，自己小二的孫子學徐到處比中指，還問為什麼電視上的立委可以他不行。她說，為了守護下一代，不可以讓亂來，做出不良示範的立委留在立法院。

張文潔也分享，有一位賣便當的阿伯，看到藍白立委吃台灣米，喝台灣水，領台灣的薪水，卻整天都在說中國的好，相當氣憤。她說這些人身在台灣卻不為台灣、不為自己，台灣要團結起來，把親共、舔共、愛共的立委通通趕出去，希望大家站出來剷除黑芯，罷免徐巧芯；山除薇害，罷免王鴻薇。

民進黨台北市議員洪健益、許淑華、張文潔26日在台北府城隍廟舉辦「人民是頭家」政策宣講會，數百人參與。（記者林承鴻攝）

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