許宇甄質疑特別條例讓特定人發國難財 政院：受立院監督

行政院。（資料照）

2025/04/26 20:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委許宇甄今（26日）質疑，行政院提出的安全韌性特別條例草案不受預算法限制，經費可以流用，準備讓特定人士發國難財。對此，政院人士表示，特別條例的制定及特別預算編製及審議，皆係按照憲法及法定流程辦理，並受立法院監督；此次所提的特別條例草案，與過往制定特別條例流程並無二致。

政院人士解釋，美國對等關稅於台灣時間4月3日凌晨宣布，其中對我國開徵32%關稅，嗣後陸續提出對等關稅暫停課徵90天，修正為對我國許多產業開始加徵10%的基礎關稅等一系列措施，顯示美國關稅政策等國際情勢仍具高度不確定性。

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政院人士強調，為使資源得因應國際情勢即時變化，行政院24日所提之強化安全韌性特別條例，採取將政府有限資源做最有效應用作法，使相關預算在特別條例所訂編製原則內做最有效的運用，這樣的作法與文字，與行政院於2020年2月20日所提「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條文字相同。

政院人士指出，目前草案已送請立法院審議，待立法院通過後始能編製特別預算。至於特別預算編製後，也將送請立法院審議；而將來特別預算執行，也當然同樣受立法院的監督。針對特別條例與日後的特別預算，相信立法院將理性審議，盡速給予台灣產業及社會最需要的支持。

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