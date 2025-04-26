民進黨台南黨部茶會 倒閣阻大罷免成藍營路線之爭

民進黨台南市黨部辦茶會，各界與志工分享聚焦罷免投票與未來政治趨勢。（民進黨台南市黨部提供）

2025/04/26 22:17

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部今天舉辦志工茶會進行座談，志工們針對罷免投票與未來政治趨勢討論熱烈。

來自中南部各縣市、不同工作領域的志工，協助設攤力挺大罷免，10日以來計出動超過300人次，有些曾是在中國台商，也有普通家管，這次齊聚在市黨部，分享戶外擺攤的甘苦談。

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志工們不約而同表示，感謝市黨部帶領大家一起在台南擺攤，讓我們不僅為台灣民主加油打氣，也讓大家能夠在台南，為罷免藍委盡一份心力。

市黨部主委郭國文表示，雖然我們是非罷區，但因為台南文史觀光受到大家肯定，這次連假與週末，吸引全國民眾來到台南，感謝所有志工朋友挺身而出，這1500多份連署書，就像是全台灣的縮影，以青年朋友居多，從收集份數統計來看，前幾名中、北部選區，現在也都即將陸續跨過2階門檻。

郭國文除感謝志工朋友投入，也向志工朋友說明，去年國眾兩黨在立院第1會期主打「濫權」，今年第2會期忙著「搶錢」，接下來還要「去主權」，這3部曲都在他們排案審查順序進行中，感謝大家挺身而出，出來宣傳全國大罷免，一起擋下立院去主權的步驟，讓這會期成為大罷免會期。

郭國文說，目前只剩下金門陳玉珍還在提洗產地自貿區，不管如何，大家都還是在繼續衝刺，確實有些選區有查水表情況，花蓮、南投更甚，大家都還有些恐懼，這次來到台南連署，也聽到大家表示到台南安心罷免連署的心聲。

志工也很關心未來大罷免的趨勢，郭國文除了與大家相約，未來罷免投票宣傳再次站出來，也與大家分享看法，國民黨自己違法抄名冊連署，這種反民主的行為很惡劣，國眾兩黨426在凱道集結動員多少都不是重點，接下來全國估計15至20區會跨過2階門檻。

沈伯洋觀察還有5個選區在衝刺，如果真的有25個選區通過2階，接下來對國民黨形成多大的壓力才是重點，特別是國民黨立院黨團提案這會期要再延會到7月底，這會期會怎麼發展，大罷免未來能夠再多增加幾個選區，罷免投票預估通過幾個席次，這些都值得觀察。

當前國民黨戰鬥藍主導決策，戰鬥藍立委傅崐萁、王鴻薇、羅智強擔任黨團三長，自已也面臨罷免壓力，因為全國公民團體不斷的努力，國民黨盧秀燕、蔣萬安執政選區因罷免通過情勢嚴峻，陸續提出倒閣解散國會阻擋大罷免，形成國民黨內矛盾與路線之爭，未來國民黨壓力鍋如果持續增壓，國民黨立法院黨團會不會提出倒閣，這些都值得大家來觀察。

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