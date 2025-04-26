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    民團製罷免「民主大富翁」桌遊 4/28林煒軒服務處提供索取

    嘉義市議員林煒軒服務處將提供「民主大富翁，罷免做先鋒」桌遊供民眾索取，透過遊戲了解時事。（記者王善嬿攝）

    嘉義市議員林煒軒服務處將提供「民主大富翁，罷免做先鋒」桌遊供民眾索取，透過遊戲了解時事。（記者王善嬿攝）

    2025/04/26 19:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕罷免泛藍立委第二階段連署倒數，日前，公民團體「台灣青年文化創生協會」製作的「民主大富翁，罷免做先鋒」桌遊，結合大罷免時事與遊戲，獲熱烈迴響，嘉義市議員林煒軒服務處將提供80份，週一28日上班時間讓民眾免費索取，每人限領一份。

    林煒軒說，「民主大富翁，罷免做先鋒」桌遊，將被罷免立委取諧音設定為遊戲角色，連署書就是遊戲幣，還有「命運」、「機會」等關卡；部分民眾認為政治離生活很遠，其實政治就是生活，任何人都可參與，希望藉此桌遊，以淺顯易懂方式，讓民眾更了解民主政治，踴躍參與泛藍立委大罷免。

    嘉義縣市非罷免立委選區，然而「翻轉嘉義工作隊」、「台灣圖書室文化協會」等公民團體接力推動罷免泛藍立委二階連署，南華大學未具名的大學生組「小蜜蜂收連署」團隊，以行動小蜜蜂方式協助收件或提供空白連署書填寫，方便南華大學周邊的民眾不用返回戶籍地，就能參加連署。

    「二○二五全國大罷免嘉義不缺席」臉書版主「青鳥展翅」說，各罷免團體二階連署進入衝刺階段，此次不少大學生響應大罷免，如中正大學曾舉辦收連署書快閃活動；南華大學學生團隊近日成立IG帳號「@nhu_chips」，南華大學週邊的外縣市民眾，可私訊帳號、聯繫時間地點後，出動行動小蜜蜂收件，或提供連署書填寫，表達大學生挺罷免心聲。收件的連署書，會由連署站、公民團體配合各罷團二階連署時間，持續收件轉送。

    南華大學有大學生團隊，成立IG帳號，以小蜜蜂收連署方式推進泛藍立委罷免連署進度。（翻攝自IG）

    南華大學有大學生團隊，成立IG帳號，以小蜜蜂收連署方式推進泛藍立委罷免連署進度。（翻攝自IG）

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