侯友宜上凱道 作家盧郁佳提12質疑

新北市長侯友宜今天也上凱道。（記者方賓照攝）

2025/04/26 19:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕藍白陣營號召民眾今（26）日上凱道「反綠共戰獨裁」，新北市長侯友宜也出席聲援。作家盧郁佳發文，對侯友宜及新北市政府近期的作為提出12項質疑，質問他在食品安全事件、行政中立及執法公正性方面的表現。

盧郁佳寫道，去年9月三協成產品因鹹蛋黃未標示為雞蛋或鴨蛋，引發食安疑慮。市府衛生局日前宣布會開罰，然而，她質問侯友宜，既然未標示鴨蛋被認定危害健康需開罰，為何市面上至少19家同樣情況的產品，過去一年來卻未見新北市開罰紀錄？難道沒罷免就不用罰嗎？

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盧郁佳說，依據《食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準》規定，罰鍰應審酌違法行為的責任及影響，且須在限期改善未果後方得裁罰。既然三協成已配合改正，衛生局究竟基於何種理由堅持開罰？此外，針對衛生局長陳潤秋在議會答詢時，對「雞蛋、鴨蛋」標示問題避重就輕，甚至被質疑若說謊，侯友宜是否該要求局長負起責任下台？若非局長責任，是否為市長直接下令開罰？那更想問為什麼指示局長開罰？

盧郁佳也批評侯友宜在「罷免」行動中涉嫌行政不中立，像是為什麼等檢舉不成案半年後，罷團開站才罰？是否符合自己常說的「依法行政」？下令妨礙罷洪孟楷團隊，是否圖利洪孟楷？

另外，警方對志工短暫停車即欲現行犯逮捕，以及罷免行動受阻，質疑侯是否濫用公權力，圖利特定政治人物，甚至觸犯《刑法》第125條濫用職權罪「公務員明知其為無罪之人而使其受追訴或處罰」、第142條妨害他人連署罪？

盧郁佳寫道，侯友宜今日身為市長公開出席政治性質遊行，是否已違反行政中立原則，或像台北市長蔣萬安一樣，以「今天不是市長」作為卸責理由，行政中立是市長的責任，難道侯友宜不負責？

禿子、漢子、燕子今天都上凱道。（記者方賓照攝）

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