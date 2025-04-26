為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免韓國瑜40萬人連署因39死挨告 罷韓四君子尹立批藍只會恐嚇

    尹立分享罷韓經驗，當時罷免韓國瑜二階連署到40幾萬份，死亡人數有39人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。（民眾提供）

    尹立分享罷韓經驗，當時罷免韓國瑜二階連署到40幾萬份，死亡人數有39人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。（民眾提供）

    2025/04/26 19:08

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台大罷進入黃金週，台中罷免藍委團體首次聯合發起罷免連署大會師，今天下午出動逾百輛機車「大遶境」祈福行動，反制國民黨上凱道活動，2020年領銜罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立，今天也在會師地點洲際棒球場勉勵罷免志工，他說，台中人去年選出年輕立委機會去監督民進黨，結果他們跑去跟共產黨一起，他分享當初高雄罷免韓國瑜用94萬票讓他下台，台中人也做得到讓藍委下台。

    尹立說，罷免連署過二階段，才有機會到第三階投票，勉勵大家辛苦了、一起努力，「罷免連署不是抄一抄就有了！」而是大家是一份一份街頭號召連署而來。當時罷免韓國瑜二階連署到40幾萬份，死亡人數有39人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。

    尹立說，國民黨只能用恐嚇方式對大家，他呼籲罷團一起努力，團結一起。

    台中罷團中二、中三、中四、中五、中六等五個選區罷團今天下午各自從選區出發繞境，最後進結洲際棒球場，啟動大規模連署收件行動，中四選區發言杜承哲醫師說，今天超過百輛機車繞境會師，中四、中五、中六選區罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數已過法律門檻，其中「斷健行動」收件數達4萬4426份，是全台灣連署份數量最多。

    杜承哲說，艱困選區中二、三、八罷免顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣再衝幾千份，目前中二、三選區距法律門檻還差5000份，中八選區差距3000份，他強調，台中要六區一起罷，台中全壘打！

    台中罷免藍委團體發起聯合罷免連署大會師，集結洲際棒球場高呼口號。（記者蔡淑媛攝）

    台中罷免藍委團體發起聯合罷免連署大會師，集結洲際棒球場高呼口號。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播