罷免韓國瑜40萬人連署因39死挨告 罷韓四君子尹立批藍只會恐嚇

尹立分享罷韓經驗，當時罷免韓國瑜二階連署到40幾萬份，死亡人數有39人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。（民眾提供）

2025/04/26 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台大罷進入黃金週，台中罷免藍委團體首次聯合發起罷免連署大會師，今天下午出動逾百輛機車「大遶境」祈福行動，反制國民黨上凱道活動，2020年領銜罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立，今天也在會師地點洲際棒球場勉勵罷免志工，他說，台中人去年選出年輕立委機會去監督民進黨，結果他們跑去跟共產黨一起，他分享當初高雄罷免韓國瑜用94萬票讓他下台，台中人也做得到讓藍委下台。

尹立說，罷免連署過二階段，才有機會到第三階投票，勉勵大家辛苦了、一起努力，「罷免連署不是抄一抄就有了！」而是大家是一份一份街頭號召連署而來。當時罷免韓國瑜二階連署到40幾萬份，死亡人數有39人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。

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尹立說，國民黨只能用恐嚇方式對大家，他呼籲罷團一起努力，團結一起。

台中罷團中二、中三、中四、中五、中六等五個選區罷團今天下午各自從選區出發繞境，最後進結洲際棒球場，啟動大規模連署收件行動，中四選區發言杜承哲醫師說，今天超過百輛機車繞境會師，中四、中五、中六選區罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數已過法律門檻，其中「斷健行動」收件數達4萬4426份，是全台灣連署份數量最多。

杜承哲說，艱困選區中二、三、八罷免顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣再衝幾千份，目前中二、三選區距法律門檻還差5000份，中八選區差距3000份，他強調，台中要六區一起罷，台中全壘打！

台中罷免藍委團體發起聯合罷免連署大會師，集結洲際棒球場高呼口號。（記者蔡淑媛攝）

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