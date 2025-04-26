林姿妙來也來了！藍營縣市長衝凱道轟民進黨 喊顧人民、救產業

藍營縣市長影響凱道活動。（攝影田裕華攝）

2025/04/26 19:34

〔記者施曉光／台北報導〕抗議檢調偵辦罷免案偽冒不實連署，多名藍營地方幹部被搜索、羈押，國民黨今天下午在總統府前凱道集結抗議，多名藍營縣市長到場抗議綠色執政。台北市長蔣萬安致詞說，民進黨執政下的台灣與獨裁國家已經沒有不同；新北市長侯友宜說，現在的台灣是45年來最黑暗的時候；台中市長盧秀燕則向賴清德總統喊話，要拚經濟、顧人民、救產業。

蔣萬安說，今天大家聚集總統府前怒吼，不是吃飽太閒，而是表達對司法不公的抗議、政治追殺的不滿，大家再也受不了「綠能你不能」、選擇性辦案，民主制度就是少數服從多數，但賴清德以司法手段打壓民眾黨，又對國民黨立委發動大罷免，全世界民主國家沒有像民進黨如此追殺在野黨，搜索在野黨黨部，還搞大罷免，「民進黨執政下的台灣與獨裁國家已經沒有不同」。

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蔣萬安說。民進黨與側翼每天都用放大鏡扣別人帽子，就連前總統陳水扁都被出征，但共諜就在總統府裡面，總統、國安會祕書長的身邊以及民進黨黨部都有共諜，民進黨就是共諜黨，賴清德不敢出來說明，也不願意道歉，還繼續追殺在野黨、搞大罷免，大家絕不接受，「我會和大家一起走上抗獨裁的道路」。

侯友宜說，台灣從戒嚴時代走到進步社會，但自從賴清德執政後，政黨間愈來愈對立，人民愈來愈不安定，執政黨到底要把台灣帶到哪裡？而且都是在用意識型態，撕裂人民與社會的情感，今天是台灣45年來最黑暗的時候。

侯友宜指出，自己過去辦案30年，從來沒有看過用不符合比例、選擇性辦案的方式對待人民，現在人民痛苦，大家要顧經濟、顧民主，希望賴清德總統站出來傾聽人民的聲音，並召開國是會議解決問題，讓人民團結向前行，否則大家會繼續抗議，他還呼籲民眾不同意大罷免，反對民主倒退。

盧秀燕則說，面臨美國關稅風暴來襲，全球經濟海嘯，日本首相石破茂說現在是國難當頭，每一個國家都面臨經濟海嘯，她希望國家領導人要聆聽人民與產業的聲音，現在產業很慘，很多企業接不到訂單，人民生活辛苦，大家今天站出來就是希望領導人把台灣這艘船好好地駛對方向，也就是拚經濟、顧人民、救產業。

她呼籲賴清德總統，不要再搞政治，全心全意讓台灣度過經濟風暴，否則台灣產業可能會被淹沒，人民在大海中浮沉，領導人要拚經濟、顧人民、救產業，她並深深一鞠躬說，「總統拜託你！」

此外，桃園市長張善政說，桃園市6個國民黨立委，每一個都是選區民眾選出來的「金牌立委」，過去一年的表現要交通建設有交通建設，衛福、環境、內政建設也都有，全都是「100分的金牌立委」，但民進黨政府覺得這些人通過的法案不是想要的，就要搞大罷免、一黨專政，「民進黨就是綠共！」

張善政還說，民進黨一天到晚說對岸如何如何，「但自己一模一樣」，他強調，桃園市6個立委一個都不能少，希望民進黨政府有運動家的精神，呼籲全民挺身而出反對大罷免。

除了蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕，國民黨籍的基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙（停職中）、連江縣長王忠銘等藍營地方首長今天也有到場。

台北市長蔣萬安致詞。（記者方賓照攝）

新北市長侯友宜致詞。（記者方賓照攝）

台中市長盧秀燕致詞。（記者方賓照攝）

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