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    首頁　>　政治

    凱道反綠共戰獨裁 黃帝穎揭「3指標」打臉國民黨

    國民黨26日下午在凱達格蘭大道舉行集會。（記者田裕華攝）

    國民黨26日下午在凱達格蘭大道舉行集會。（記者田裕華攝）

    2025/04/26 20:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（26日）在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人，都上街表達訴求，呼籲把民主還給台灣。對此，律師黃帝穎提出「3指標」打臉國民黨，包含凱道不像天安門禁止集會、台灣的國際自由評比為94分，以及國民黨不敢反共，只好虛構綠共獨裁。

    黃帝穎於臉書粉專表示，「總統府前凱道仍保障人民集會遊行，不像中國天安門一樣嚴禁集會，中國上街異議民眾隨時被消失。」認為若真如國民黨稱綠共獨裁，那凱道就會比照獨裁中共的天安門嚴禁集會，因此426上凱道的民眾，反而凸顯國民黨虛構綠共獨裁。

    黃帝穎提到，自由之家發佈的2025國際自由評比，台灣以94高分列為「自由」國家，中國則是以極低的9分列為「不自由」國家。「426凱道遊行保障在野黨反對意見，證實台灣如國際自由評比的94高分，完全比下9分的獨裁中國，也凸顯國民黨戰獨裁不敢提中國，毫無國際觀。」

    最後，黃帝穎批評，中國軍事擾台，美國、日本、歐盟及澳洲等民主國家都發聲譴責，「唯獨國民黨派三大犯罪前科的總召傅崐萁赴中，全黨受制中共，因此國民黨戰獨裁不敢提中共。」國民黨不敢反共，但反共是世界主流價值，國民黨只好虛構反綠共，但剛好被上凱道的民眾打臉，凱道根本不是中共天安門，綠共只是國民黨虛構的謊言。

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