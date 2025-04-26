藍白凱道稱「反綠共戰獨裁」 陳其邁：能集會遊行、訴求不攻自破

高雄市長陳其邁認為藍白能在凱道集會遊行，對於反綠共、戰獨裁的遊行訴求已不攻自破。（記者許麗娟攝）

2025/04/26 17:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨今（26日）攜手民眾黨在總統府前凱道舉辦「反綠共戰獨裁」遊行，高雄市長陳其邁表示，可以在台灣集會遊行、批判總統或執政黨，藍白的政治訴求不攻自破，並強調大罷免中出現系統性的作弊，非常不可取，應尊重司法的調查。

對於藍白遊行的訴求，總統賴清德今天下午回應，在野黨不能夠「反綠不反共」，若真正要戰獨裁，應赴中國北京天安門向中國爭台灣家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由的心聲。

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高雄市長陳其邁今天下午出席高雄市模範勞工表揚大會被問及此事，他說，台灣是一個民主自由的國家，集會遊行也受到法律的保障，同樣的，在景福門凱道的各種政治訴求，不管是在野黨或者是執政黨，也常常利用這個場地來舉行集會遊行，這也充分顯示台灣是一個民主自由的國家。

陳其邁說，在我們自己的國家，可以表達對總統或者是執政黨的批判，又受到執政黨的保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破。

陳其邁批評藍營，台灣是一個法治的國家，對於大罷免中出現這種系統性的作弊，從北到南的違法事件發生，他也認為民主的自由必須受到法律的保障，當一個國會議員在正常行使職權而受到這種不法、所謂死人連署的侵害時，法律當然就必須守住民主的底線。

陳其邁強調，罷免在很多民主國家屢見不鮮，而且這幾年台灣不管是藍或綠都有人被罷免，這個是罷免權的行使，也是民主國家一個常態，但是假如有政黨涉入，他覺得是非常不可取的現象，所以就交給法律來做判斷，尊重司法的調查。

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