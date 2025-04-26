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    台中罷團機車車隊大會師 力拚二階過關

    台中五罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師。（記者廖耀東攝）

    台中五罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師。（記者廖耀東攝）

    2025/04/26 17:17

    〔記者張軒哲／台中報導〕全國大罷免進入二階連署倒數階段，台中市發動罷免藍委的5個罷免團體加緊衝刺。今日藍營北上凱道遊行，台中5罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師！各罷免團體在各區繞行，「中三拒瓔」罷團志工騎乘7部機車由潭子火車站出發至洲際棒球場大會師，高喊為台中祈福、為民主出征。

    罷團「中三拒瓔」指出，中三最後繳件日為5月6日，目前距離二階門檻還有約6千份，同步收件跟造冊並行，即便艱困，但還在努力中，也希望民眾要勇敢站出來簽連署。

    由於中八選區罷免江啟臣連署已逼近門檻，罷團「一罷擊臣」昨日全力拚連署，並未派志工騎機車與會。

    罷團「中三拒瓔」指出，罷免藍委行動，目前二、三、八選區相當艱困，四、五、六選區連署情況相對樂觀，志工也跨區協助。「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師，也象徵罷面志工大團結，例如五選區罷免黃健豪的宣傳車也就近行駛潭子區宣傳，放送罷免楊瓊瓔的歌曲，呼籲民眾響應。

    台中五罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師。（記者廖耀東攝）

    台中五罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師。（記者廖耀東攝）

    「中三拒瓔」罷團志工騎乘機車由潭子火車站出發至洲際棒球場大會師，高喊為台中祈福、為民主出征！ （記者張軒哲攝）

    「中三拒瓔」罷團志工騎乘機車由潭子火車站出發至洲際棒球場大會師，高喊為台中祈福、為民主出征！ （記者張軒哲攝）

    罷免黃健豪的宣傳車也就近行駛潭子區宣傳，放送罷免楊瓊瓔的歌曲。（記者張軒哲攝）

    罷免黃健豪的宣傳車也就近行駛潭子區宣傳，放送罷免楊瓊瓔的歌曲。（記者張軒哲攝）

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