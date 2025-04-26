「守住國會才能守住台灣的民主」 黃國昌：民眾黨大罷免參戰到底

民眾黨主席黃國昌來到現場和支持者喊話「把民主還給台灣」。（記者方賓照攝）

2025/04/26 17:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」活動。民眾黨主席黃國昌出席致詞表示，站在對抗賴清德獨裁的道路上，民眾黨一步都不會退，我們一定要守住國會，才能夠守住台灣的民主，大罷免這場戰役，民眾黨參戰到底！

黃國昌表示，今天不分黨派、不分敵我，我們擁有的是一顆愛台灣的心，今天站在這裡要告訴民進黨政府、告訴賴清德，一件他們早就忘記的事情，「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，更不是賴清德的台灣」。

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黃國昌回顧，去年8月30日，賴清德要北檢綁走柯文哲，衝進民眾黨中央黨部，搞了八個月，沒有金流、沒有證據，不知道時間、地點，黨檢媒三位一體，他們要消滅的不僅僅是柯文哲，要殲滅的也不僅僅是民眾黨。

黃國昌說，當時有很多人保持沉默、感到害怕，但是，他要告訴所有台灣人民的是，台灣民眾黨不會害怕，「站在對抗賴清德獨裁的道路上，我們一步都不會退」。

黃國昌說，我們知道，賴清德他們的目標不是只有要消滅柯文哲、民眾黨，而是要讓台灣成為一個順賴者昌、逆賴者亡的台灣，這個台灣不是我們要的台灣，也不是我們想留給未來子孫的台灣，我們終都知道，人民才是國家的主人。

黃國昌說，他相信，過去這一個月，所有的台灣同胞和民眾黨一樣，面對美國總統川普的高關稅政策，每一個人、每一個產業、我們的生活都將面臨極大的衝擊，但我們怎麼樣也想不到，已經掌握政權的賴清德，他腦子裡想的只有一件事情，為了要搞賴清德的大獨裁，開始鋪天蓋地的大罷免，我們會不會害怕民進黨的打壓、追殺？

黃國昌說，當一個政府對人民的痛苦無心、無能、無感，這是台灣的悲哀，這是民進黨前總統蔡英文當初說的話，今天他要把一樣的話送還給賴清德，「有你這樣的政府是台灣的悲哀」。

黃國昌表示，過去這段時間，非常多看不下去的台灣人，甚至包括民進黨他們自己的前輩出來批評民進黨政府和賴清德，結果馬上變成中共同路人。今天面對凱道上這麼多人民的怒吼，賴清德、民進黨沒有路數了，到今天還在搞抹紅。

黃國昌請問大家，在背後的這個總統府，拿台灣人的納稅錢養共諜的是哪一個政黨？是民進黨，過去賴清德跟蔡英文說，叫自己的網軍停止對他的攻擊，今天他要正告賴清德總統，停止你的青鳥對台灣人民的霸凌，任何出來反對你的人，批評民進黨的人，為什麼要被賴清德政府肉搜、被民進黨查水表，這不是我們要的台灣，有什麼事情衝著民眾黨來，我們一定站在第一線捍衛一般老百姓的權力，為台灣、為我們的未來奮戰到最後一刻。

「我們一定要守住國會，才能夠守住台灣的民主，只有守住台灣的民主，才能夠守住下一代共同的未來！」黃國昌說，針對賴清德政府為了要搞大獨裁所發動的大罷免，今天民眾黨在凱道上跟所有關心台灣民主捍衛來的朋友保證，「這場戰役，我們參戰到底！」這場戰役，我們也號召所有沒有辦法忍受綠色恐怖，沒有辦法接受賴清得動用司法檢調、拿納稅人的錢養綠色媒體、恐嚇人民，要把台灣帶下一個專制民主的道路。

黃國昌說，我們曾經歷經過威權的年代，我們從歷史學到教訓，從過去的年代邁向今天台灣的民主法治，我們絕對不允許台灣走回頭路，絕對不允許民進黨政府，不允許賴清德把台灣繼續帶回去專制獨裁的老路。

黃國昌強調，為了捍衛台灣的民主、捍衛台灣的法治，台灣民眾黨不僅僅只有站在台上的公職。黃國昌相信，我們的主席柯文哲，即使被關押在土城看守所，都會為台灣人民一起奮戰到底，我們用最大的怒吼，讓總統府裡面養共諜的賴清德知道，把民主還給台灣，把正義還給人民。

民眾黨主席黃國昌（前中）。（記者田裕華攝）

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