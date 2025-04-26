批民進黨大罷免 韓國瑜：你打麻將只想打清一色 為什麼不打湊一色？

立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）

2025/04/26 17:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨今天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」活動。立法院長韓國瑜出席致詞諷刺民進黨對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主，一個立委剛當選就被罷免，哪有執政黨這樣子的搞法，「你打麻將只想打清一色，為什麼不打湊一色？」呼籲即刻停止大罷免，若大罷免真的開始，大家一定要出來投票反對罷免。

韓國瑜表示，很多人擔心今天下雨他會不會感冒，「我的頭有個好處，只怕曬太陽，不怕下大雨」。在場這麼多的好朋友不分東南西北，來到台北凱達格蘭大道，就是當前對台灣人民的憂心。

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韓國瑜表示，賴清德說抗議獨裁的民眾應該到天安門廣場抗議，他嚇了一跳，當年我們當兵為了哪一個國家當兵？納稅給哪一個政府？賴清德總統的選票誰投給他的？我們為中華民國當兵、納稅給中華民國政府，用選票選出總統和立委，擔心台灣民主發展走向越來越惡劣的方向，我們要去天安門廣場抗議？賴清德總統講這個不是在講笑話嗎？

韓國瑜說，按照民進黨的邏輯，一邊一國，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，民進黨的邏輯也是自打嘴巴，我們看到中華民國的總統、台灣民主的發展走偏的時候，我們是不是要在凱道大聲喊出來。

韓國瑜重申，台灣人民頭上三把刀，美國的關稅刀，頂在2300萬人民頭上；中共武統軍演刀頂在台灣人脖子上，每天軍演不停；執政黨用國家資源罷免在野黨立委，我們有罷免的刀。

韓國瑜說，我們怎麼解決這三把刀的問題？我們應該告訴美國人，大部分台灣人把美國當好朋友，我們不產石油、天然氣，台灣人流血流汗外銷產品去賺錢，都是辛苦錢，美國的關稅不能這樣對待一個好朋友，32%台灣人受不了，我們要用最誠懇的態度跟美國談，如何停止關稅。

韓國瑜接著表示，我們要告訴北京停止軍演，當賴清德總統說對岸是敵對勢力，但不要忘了，每一個台灣人兩隻手，一支手拿著手榴彈，一隻手拿著和平鴿，當賴清德願意甩出手榴彈的時候，不要忘記台澎金馬的人，絕大多數都願意放出這隻和平鴿，跟對岸和平發展、和平相處；我們要告訴北京當局停止軍演，俄羅斯和烏克蘭戰爭打掉兩代人，打死了上百萬人，戰爭只會帶來死亡和破壞。

韓國瑜說，最後是罷免刀，一個立委剛當選就開始罷免，哪有執政黨這樣子的搞法，「你打麻將只想打清一色，為什麼不打湊一色？」民進黨的老前輩陳水扁、呂秀蓮都呼籲賴清德，不要搞大罷免，不要讓台灣民主開倒車，一定要走真正的民主，民主就一定有反對黨的制衡。

韓國瑜說，我們幾十年的努力好不容易，好不容易有民主的進步，看到賴清德時常對海外國家說台灣民主非常可貴、非常棒，呼籲民進黨不要對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主。

韓國瑜表示，最後兩個呼籲，第一呼籲，請賴清德、民進黨立刻停止大罷免，朝野攜手合作共創台灣美好的未來；第二個拜託，如果大罷免真的開始，全台灣的民眾一定要出來踴躍投票，愛護民主、反對罷免。

立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）

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